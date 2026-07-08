Šaha pasaules eksčempions Kramņiks diskvalificēts par uzvedību, kas paņēma jaunā lielmeistara Narodicka dzīvību
Pasaules Šaha federācija (FIDE) diskvalificējusi bijušo pasaules čempionu Vladimiru Kramņiku par verbāliem uzbrukumiem citiem spēlētājiem, kuru skaitā bija pērn pēkšņi mirušais populārais amerikāņu lielmeistars Daniels Narodickis.
FIDE paziņoja, ka izmeklēšanā Kramņiks atzīts par atbildīgu vairākos tās ētikas un disciplinārā kodeksa pārkāpumos pēc tam, kad Krievijas šahists apsūdzēja citus spēlētājus krāpšanā. FIDE uzsvēra, ka tās secinājumi neattiecas uz Kramņika izteikto apgalvojumu patiesumu, bet viņa apsūdzību publiskās paušanas veidu. Šaha federācija norādīja, ka cīņa pret krāpšanos joprojām ir viena no tās galvenajām prioritātēm, taču uzsvēra, ka šādas apsūdzības jārisina, izmantojot noteiktās procedūras.
Paziņots, ka diskvalifikācija ir noteikta uz 12 mēnešiem, ko var pagarināt, ja turpmāko triju gadu laikā tiks konstatēti jauni pārkāpumi. Kramņiks paziņojis, ka pārsūdzēs savu diskvalifikāciju.
Kramņiks bija pasaules čempions no 2000. līdz 2007. gadam un pats sevi dēvē par “godīgas spēles šahā aizstāvi”, taču viņa publiskās apsūdzības nereti izraisīja skandālus.
Šaha pasauli satrieca populārā lielmeistara, šaha popularizētāja un komentētāja Daniela Narodicka nāve 2025. gada 19. oktobrī nieka divas nedēļas pirms savas 30. dzimšanas dienas un dažas stundas pēc viņa pēdējās “YouTube” translācijas, kurās Narodickis izskatījās manāmi depresīvā noskaņojumā. Plašsaziņas līdzekļos toreiz par galvenajām Narodicka nāves versijām uzskata pārdozēšanu vai pašnāvību.
Jaunā šaha talanta nāve sekoja pēc Kramņika organizētās ilgstošās neslavas celšanas kampaņas. Narodickis pastāvīgi noliedza jebkādu negodīgu paņēmienu lietošanu un arī pēdējā translācijā atzina, cik smagi viņu ietekmējusi Kramņika kampaņa. Šā gada janvārī publiskotais toksikoloģijas ziņojums liecināja, ka Narodicka organismā nāves brīdī bija vairākas narkotikās vielas un nāvi izraisīja patoloģiska sirdsdarbība, ko radīja nejauša pārdozēšana.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Kramņiks iesūdzējis tiesā Starptautisko šaha federāciju (FIDE) sakarā ar tās sākto izmeklēšanu par viņa iespējamo vainu Narodicka nāvē. Daudzas šaha slavenības Kramņiku vainojušas Narodicka apsēstā vajāšanā viņa dzīves pēdējā gadā ar apsūdzībām krāpšanā, turklāt Kramņiks šādi esot vajājis arī vairākas citas šaha zvaigznes, čehu lielmeistaru Davidu Navaru gandrīz novedot līdz pašnāvībai.
Neilgi pirms nāves Narodickis Kramņika centienus raksturoja kā “ilgstošu, ļaunu un absolūti nevaldāmu mēģinājumu iznīcināt manu dzīvi”.
Narodickis 2013. gadā ieguva lielmeistara statusu 18 gadu vecumā. Pēdējos gados viņš kļuva pazīstams ar savu tiešsaistes apmācību cilvēkiem, kuriem šaha spēlēšana ir hobijs. Viņš bija skolotājs šaha skolā, vairāku grāmatu par šahu autors un bieži komentēja nozīmīgus šaha pasākumus.
Daudzi šaha elites spēlētāji Narodicka nāvē vaino tieši Kramņiku, kurš bija Narodicka bērnības elks, bet pēdējā laikā to vien darīja, kā indēja jaunietim dzīvi.
Savā pēdējā mūža vakarā Narodickis piedalījās ilgā šaha ātrspēles maratonā, ko translēja tiešraidē. Daudzi pievērsa uzmanību, ka Narodickis ir ļoti emocionāli nestabils, viņš vairākkārt pieminēja, cik ļoti Kramņika kampaņa ir viņu emocionāli iedragājusi. “Kopš Kramņika [apsūdzību sākšanās] problēma ir tā, ka, tikko es sāku spēlēt labi, cilvēki sāk domāt vissliktāko,” viņš sacīja. Liktenīgā seansa straumēšanas laikā kopā ar Narodicki bija divi viņa draugi, kas, redzot viņa emocionāli nestabilo stāvokli, mēģināja viņu pierunāt pārtraukt un doties pie miera. Galu galā, viņiem tas izdevās, un draugi devās mājup. Nākamajā rīta viņi Narodicki atrada jau mirušu.
Kramņiks nelikās mierā arī Narodicka nāves dienā. “Nelietojiet narkotikas,” viņš rakstīja mikroblogošanas vietnē “X”. Pēc tam viņš publicēja oficiālu paziņojumu, kurā noraidīja jebkādas pret sevi vērstas apsūdzības, paziņoja, ka pret viņu pašu un ģimeni vērsta draudu kampaņa, bet beigās piebilda, ka ir “labā fiziskā un psihiskā stāvoklī un nekādā gadījumā neplāno izdarīt pašnāvību”. Vienlaikus viņš piedraudējis ar iesūdzēšanu tiesā vadošajiem šahistiem, kuri publiski viņu saista ar Narodicka nāvi.
Viens no visu laiku izcilākajiem šahistiem Garijs Kasparovs, kurš pēc 15 gadu dominēšanas savu pasaules čempiona titulu zaudēja 2000. gadā tieši Kramņikam, “YouTube” intervijā “Brīvās Krievijas forumam” izteicās šādi: “Nezinu kādēļ, bet dažus pēdējos gadus [Kramņiks] nodarbojās gandrīz tikai ar to, lai kādu pieķertu, nospiestu, un tur bija ne tikai Daņa Narodickis. (..) Nezinu, kādā formā tiks uzrādīta apsūdzība, taču pilnīgi skaidrs, ka Kramņika kampaņa viņu ietekmēja. (..) Gadījums ar Navaru, kurš daudziem šķita daudz ievainojamāks, un daudz citu apsūdzību… Neba velti Nakamura, kad par to runāja, viņam katrs otrais vārds bija lamuvārds (..) Slikts gadījums. Vēl vairāk, Kramņiks to uzkurina, viņš paziņoja, ja FIDE kaut ko darīs, viņš tiesāsies. Tas nav labākais visnotaļ cienījamas šaha karjeras noslēgums. Tas jau ir nenomazgājams traips. Nezinu, kā viņš vairs var parādīties jebkurā šaha turnīrā. Viņš ir kļuvis vismaz par tādu, kuram nepaspiež roku.”
Jāpiebilst, ka čehu lielmeistars Davids Navara 2024. gadā kļuva par vienu no Kramņika kampaņas upuriem, un šogad viņš atzina, ka Kramņika pastāvīgās apsūdzības, FIDE ilgstošā klusēšana un vēlāk formālā atrakstīšanās viņu noveda tiktāl, ka apsvēra pašnāvības iespēju, tādēļ nācās vērsties pēc profesionāļu palīdzības. Kramņiks uz šo atzīšanos reaģēja, iesūdzot Navaru tiesā par neslavas celšanu un pieprasot publisku atvainošanos.
Ilggadējais šaha čempions Magnuss Kārlsens izteicās, ka Kramņikam bija labāka reputācija, nekā viņš to bija pelnījis, toties amerikānis Kristofers Hikaru Nakamura nebija tik diplomātisks. “Es to teicu agrāk un pateikšu vēlreiz, Kramņiks var iet d**st. Viņš var iet d**st un lai pūst ellē, tas ir viss, ko teikšu.”
Hikaru saying what everyone thinks about Kramnik:— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 20, 2025
"I'll say it before and I'll say it again, Kramnik can go f*** himself. He can go f*** himself and can go rot in hell." pic.twitter.com/m4Kva7BEkW