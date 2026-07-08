Ēģiptes izlase pēc zaudējuma pret Argentīnu sašutumā norāda uz tiesnešu labvēlību pret čempioniem un Mesi
Ēģiptes futbola izlase pēc izlaistā 2:0 pārsvara 2026. gada Pasaules kausa izcīņas astotdaļfinālā norādīja uz tiesnešu netaisnību un godīgas spēles principu neievērošanu, tiesājot par labu Argentīnai.
Otrdien, 7. jūlijā, dramatiskā spēlē Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfinālu pārvarēja esošā čempione Argentīna, kas atspēlējās no 0:2 un ar 3:2 pārspēja Ēģipti. Vēl 79. minūtē rezultāts bija 0:2 par sliktu čempioniem, bet ar trim gūtajiem vārtiem tie salauza spēli.
Tajā netrūka emociju, tostarp, iespējams, tiesnešu pieņemti lēmumi par labu Argentīnai. Un tieši tas izsaucis vislielāko rezonansi pēc spēles beigām. Dažas minūtes pirms Mostafas Ziko gūtajiem otrajiem vārtiem līdzīgā pretuzbrukumā viņš bija iesitis vēl vienus, taču tos atcēla uzbrukuma sākuma stadijā noteikumu pārkāpuma dēļ pret Lisandro Martinesu. Pēc VAR iesaistīšanās tiesnesis šos vārtus atcēla.
Argentina robbing Egypt.— - (@LMDiddy14) July 7, 2026
Uploading this again because FIFA removed the video. pic.twitter.com/LtmGKJ3vxp
Tomēr VAR nemaz neiesaistījās Argentīnas trešo vārtu gūšanas laikā, kad viņu soda laukumā tika klupināts Ēģiptes līderis Mohameds Salāhs. Ēģipte pieprasīja 11 metru soda sitienu, kamēr Argentīna devās uzbrukumā, Enco Fernandesam gūstot trešos vārtus. Uzreiz pēc tam izcēlās emociju izvirdums, vienam no Ēģiptes treneriem saņemot sarkano kartīti, tāpat žestikulēja izlases galvenais treneris Hosams Hasans. Ēģiptieši pieprasīja situāciju izskatīt VAR, bet tiesnesis tam nepiekrita. Spēli apkalpoja francūža Fransuā Leteksjē vadībā - viņš Eiropā tiesā augstākajā līmenī.
"Ir daudz lietu, kuras varam apšaubīt - gan laukumā, gan ārpus tā," pēc spēles teica Ēģiptes treneris. "Daudz negatīvu aspektu. Liels uzticības trūkums, kā noritēja lietas. Iespējams, viņi gribēja paturēt čempionātā esošo čempioni. Iespējams, viņi gribēja, lai turnīrā vēl spēlētu Mesi. Pasaules čempioni saņēma atbalstu katrā līmenī. Izskatās, ka ir bijis spiediens no Argentīnas puses par rezultātu."
"Mēs neredzējam godīgas spēles principu ievērošanu. Potenciālais 11 metru soda sitiens mums netika piešķirts. Konkrēto situāciju nemaz neizskatīja VAR. Mūsu izcilo otro vārtu guvumu nezināmu iemeslu dēļ atcēla. Normālā dzīve nav godīga, taču kāpēc sportam jākļūst negodīgam," retoriski vaicāja galvenais treneris.
"It's clear that this tournament has been fixed."— BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2026
Egypt's Mostafa Zico was not happy with some of the decisions in their game against Argentina. pic.twitter.com/VbDdFbkRBC
Pēc spēles emocionāls bija arī viens no Ēģiptes vārtu guvējiem, Ziko, sakot, ka tiesneši nav bijuši godīgi. "Tiesnesis bija netaisnīgs. Tas bija acīmredzams. Netaisnība pret mums pastāvēja jau no pašas spēles sākuma."
Kamēr Ēģiptes futbolisti bija dusmīgi, Argentīnas spēlētāji neliedza emocijas. Galvenais treneris knapi valdījās pēcspēles sarunā. "Esmu ļoti emocionāls šobrīd. Kas par spēlētāju grupu." Viņam piebalsoja arī uzvaras vārtu autors Fernandess. "Šī ir fenomenāla komanda, kas nekad nepadodas. Mēs esam atbraukuši, lai vēlreiz uzvarētu Pasaules kausu un tieši tāds ir mūsu mērķis."
"Godīgi sakot, esmu vienkārši priecīgs, ka mums izdevās tikt tālāk," pēc spēles teica visu laiku rezultatīvākais futbolists Pasaules kausos Mesi. Viņš iesitis katrā šī gada finālturnira spēlē. "Mums bija grūts brīdis, kad nokļuvām zaudētājos ar 0:2. Taču, kā vienmēr, šī komanda nepadodas un cīnās līdz galam."
Cīņā par pusfinālu Argentīna spēkosies pret Šveici. Citos ceturtdaļfinālos Francijai gaidāms duelis pret Maroku, Norvēģijai pret Angliju, bet Spānijai pret Beļģiju.