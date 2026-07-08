Novāks Džokovičs visu laiku ilgākajā Vimbldonas ceturtdaļfināla mačā pārspēj Ožjē-Aliasimu
Serbijas tenisists Novāks Džokovičs otrdien piecu stundu un 15 minūšu ilgā cīņā sasniedza Vimbldonas čempionāta pusfinālu.
Ranga astotais numurs Džokovičs tikās ar planētas ceturto raketi kanādieti Fēliksu Ožjē-Aliasimu un piecu setu mačā uzvarēja ar rezultātu 7-6 (12:10), 3-6, 6-3, 6-7 (7:4), 7-6 (7:4).
Kortā pavadot piecas stundas un 15 minūtes, Džokovičs un Ožjē-Aliasims laboja Vimbldonas čempionātu ceturtdaļfināla ilguma rekordu. Līdzšinējais rekords bija piecas stundas un 12 minūtes, kad 2008. gada ceturtdaļfinālā austrietis Rainers Šutlers pārspēja francūzi Arno Klemānu.
Džokovičs Vimbldonā labāko četriniekā iekļuvis astoņus gadus pēc kārtas, kas arī ir jauns rekords. No saviem 24 "Grand Slam" tituliem Vimbldonā viņš izcīnījis septiņus, pēdējo no tiem 2022. gadā.
Pusfinālā Džokovičs tiksies ar planētas pirmo raketi itāli Janiku Sineru, kurš ar 7-5, 7-6 (7:4), 6-3 uzvarēja vācieti Janu Lenardu Štrufu (ATP 74.).
Siners Džokoviču uzvarēja pērnā gada pusfinālā, maču noslēdzot trīs setos.