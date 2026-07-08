Tomam Skujiņam 35. vieta "Tour de France" ceturtajā posmā, kurā triumfēja viņa komandas biedrs
Latvijas riteņbraucēji Toms Skujiņš un Krists Neilands otrdien daudzdienu velobrauciena "Tour de France" ceturtajā posmā ieņēma attiecīgi 35. un 135. vietu, bet kopvērtējumā par līderi kļuva norvēģis Tošteins Trēns.
Otrdien riteņbraucēji veica 181,9 kilometrus ar vienu ceturtās, vienu trešās un diviem otrās kategorijas kāpumiem, kā arī vienu starpfinišu.
Par uzvarētāju kļuva Skujiņa komandas biedrs dānis Madss Pedersens, kuram uzvarēt palīdzēja divu komandas biedru klātbūtne desmit vadošo riteņbraucēju grupiņā. Viņš distancē pavadīja četras stundas desmit minūtes un 45 sekundes. Otrais ar tādu pašu rezultātu bija viņa komandas biedrs amerikānis Kvinns Saimonss, bet trešais - "Movistar" pārstāvis no Spānijas Rauls Garsija.
Skujiņš lielajā grupā finišēja 35. vietā, uzvarētājam zaudējot 12 minūtes un 59 sekundes, bet Neilands (NSN) 182 sportistu konkurencē ieņēma 135. vietu.
Par kopvērtējuma līderi pēc ceturtā posma kļuva Trēns ("Uno-X Mobility"), kurš otrdien ieņēma astoto vietu. Viņš par 28 sekundēm apsteidz amerikāni Šonu Kvinnu ("EF Education - EasyPost") un par trim minūtēm un 50 sekundēm - Skujiņa komandas biedru čehu Matiasu Vaceku, kurš šodien finišēja desmitais.
Līdzšinējais līderis slovēnis Tadejs Pogačars ("UAE Team Emirates - XRG") otrdien lielajā grupā finišēja divas vietas pirms Skujiņa un kopvērtējumā ieņem ceturto vietu, kopā ar piektajā vietā esošo otru galveno favorītu uz uzvaru kopvērtējumā dāni Jonasu Vingegordu ("Visma"/"Lease a Bike") līderim zaudējot septiņas minūtes un 53 sekundes.
Skujiņš ieņem 84. vietu, līderiem zaudējot 39 minūtes un 21 sekundi, bet Neilands - 121. vietu, no Trēna atpaliekot 48 minūtes un 36 sekundes. Skujiņš "Tour de France" sacenšas astoto, bet Neilands - sesto reizi karjerā.
Neilanda labākais rezultāts "Tour de France" ir vienā no 2023. gada tūres posmiem izcīnītā ceturtā vieta. Skujiņš 2020. gadā vienā no posmiem finišēja otrais. "Tour de France", kas notiek 113. reizi, beigsies 26. jūlijā Elizejas laukos Parīzē. Pērn "Tour de France" uzvarēja slovēnis Tadejs Pogačars, bet Neilands un Skujiņš ieņēma attiecīgi 88. un 95. vietu.