Latvijas U-20 basketbolistes Eiropas čempionātu turpina bez zaudējumiem, šodien cīņa par ceturtdaļfinālu
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase otrdien Klaipēdā svinēja trešo panākumu trijās Eiropas junioru čempionāta grupu turnīra spēlēs.
Latvija B grupas spēlē ar 78:64 (21:14, 26:20, 11:18, 20:12) pārspēja Ungārijas vienaudzes. Latvijas komandā 16 punktus guva Mila Luzgina, 13 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Estere Petrus, bet pa 12 punktiem guva Evelīna Otto un Anna Liepiņa, kuru kontā arī deviņas atlēkušās bumbas. Pretiniecēm 18 punktus guva aizsardze Leila Dragoša.
Otrā B grupas spēlē otrdien Vācija ar 72:44 (15:11, 22:9, 19:6, 16:18) pārspēja Zviedriju. B grupā Latvija izcīnīja trīs uzvaras, Vācija - divas, Ungārija - vienu uzvaru, bet Zviedrija piedzīvoja trīs zaudējumus. Astotdaļfinālā šodien plkst. 20:30 Latvijas basketbolistes tiksies ar A grupā ceturto vietu ieņēmušo Horvātiju.
Pirmajā spēlē sestdien latvietes ar 70:63 pārspēja Zviedrijas izlasi, bet otrajā ar 70:60 guva virsroku pār vācietēm. Ungārietes vispirms ar 50:64 zaudēja Vācijai, bet pēc tam ar 64:59 uzvarēja Zviedriju.
Gatavojoties meistarsacīkstēm, latvietes divreiz zaudēja Polijas U-20 komandai (60:64 un 74:76), bet pēc tam mājās tikās ar lietuvietēm, tiekot pie vienas uzvaras (74:77 un 76:74), un divreiz uzvarēja Ukrainas vienaudzes (64:54 un 82:77). Noslēdzošajās pārbaudes spēlēs Latvija ar 57:80 un 51:66 piekāpās Spānijai.
Eiropas U-20 čempionāts beigsies svētdien. Trīs pēdējo vietu ieguvējas zaudēs vietu A divīzijā.
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Līva Hermane, Marta Ploriņa, Zane Straudovska (visas - "TTT Juniores"), Mila Luzgina, Madara Šmite, Krista Lukašēvica (visas - "TTT Rīga"), Ksenija Petrova ("Daugavpils"/"Daugavpils Universitāte"), Annija Brence (RSU), Estere Petrus ("Sanjoanense", Portugāle), Kitija Muzikante ("Liepāja"/LSSS), Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA), Anna Liepiņa (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva).