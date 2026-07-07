Šveice "pendelēs" uzvar Kolumbiju, pēc 72 gadu pārtraukuma spēlēs Pasaules kausa ceturtdaļfinālā
Šveices vīriešu futbola izlase otrdien iekļuva Pasaules kausa ceturtdaļfinālā, labāko astoņniekā atgriežoties pēc 72 gadu pārtraukuma.
Šveices un Kolumbijas mačs pamatlaikā noslēdzās neizšķirti 0:0 (0:0), vārti netika gūti arī papildlaikā, bet pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 4:3 pārāki bija šveicieši.
Šveice ceturtdaļfinālā tiksies ar Argentīnu, kas pirms tam ar 3:2 uzvarēja Ēģipti. Pārējos ceturtdaļfinālos tiksies Francija ar Maroku, Anglija ar Norvēģiju un Spānija ar Beļģiju.
Vankūverā notikušajā pēdējā astotdaļfināla mačā pamatlaikā nevienai no komandām nebija izteikti labu iespēju gūt vārtus, sekmīgi spēlējot vārtsargiem Gregoram Kobelam un Kamilo Vargasam.
Vistuvāk vārtu guvumam bija kolumbieši papildlaikā - spēles 99. minūtē, kad pēc Huana Kintero stūra sitiena Džons Lukumi izdarīja sitienu ar galvu un bumba trāpīja pa vārtu pārliktni. Papildlaika turpinājumā vēl pāris izdevības bija Hamintonam Kampasam, kura vienu sitienu no distances atvairīja Kobels, bet pēc otra sitiena no dažiem metriem viņš raidīja bumbu pāri vārtiem.
Pēcspēles 11 metru sitienu sēriju ar precīzu sitienu sāka Kintero un turpināja Granits Džaka - 1:1. Turpinājumā Davinsons Sančess trāpīja pa vārtu pārliktni, bet Zeki Amduni bija nekļūdīgs un izvirzīja vadībā šveiciešus.
Trešajā kārtā Kampass bija precīzs, turpretī Manuels Akandži sita bumbu krietni pāri vārtiem - 2:2. Turpinājumā Kobels neitralizēja Kučo Ernandesa sitienu, bet Sedriks Itens ar sitienu vārtu vidū pārspēja Vargasu, iegūstot vadību šveiciešiem. Piekto kārtu ar precīzu sitienu sāka Luiss Diass, bet Rubens Vargass pielika punktu Šveices uzvarai - 4:3.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.