Deniss Marcinkevičs grauj pretiniekus Eiropas čempionātā šoudaunā
Latvijas parasportists Deniss Marcinkevičs otrdien Polijā Eiropas čempionātā šoudaunā izcīnīja uzvaras visos četros mačos.
Marcinkevičs D grupā ar 2-0 (12:4, 12:1) pieveica Beļģijas sportistu Kevinu Lievensu, ar 2-0 (11:5, 11:2) - slovāku Pavolu Kuboško, ar 2-0 (11:0, 11:2) - britu sportistu Semjuelu Gibonsu, ar 2-0 (11:2, 11:8) - čehu Tomāšu Mislivečeku.
Guntars Spalviņš H grupā ar 0-2 (7:11, 5:12) piekāpās nīderlandietim Tvanam Kruisam, ar 1-2 (12:10, 3:11, 10:12) - somam Jouni Vītameki, ar 0-2 (2:11, 2:11) - lietuvietim Mindaugam Dvīlaitim, 0-2 (5:11, 4:11) - itālim Pjetro Finistrellam.
A grupā sievietēm Aigija Tērauda ar 0-2 (1:12, 6:11) zaudēja somietei Hannai Vilmi, ar 0-2 (9:12, 9:11) - itālietei Pjērao Folino, ar 0-2 (5:12, 3:12) - polietei Monikai Švalekai.
Trešdien grupu cīņas turpināsies. Pirmdien Latvijas komanda Polijā izcīnīja desmito vietu komandu sacensībās.
2024. gada Eiropas čempionātā Latvijas komanda izcīnīja bronzas godalgas.
Šoudauns ir viens no pieprasītākajiem sporta veidiem redzes invalīdu vidū. Tas ir neredzīgo galda teniss, kuru spēlē tikai vājredzīgi un neredzīgi cilvēki. Šajā sporta veidā notiek gan pasaules, gan Eiropas čempionāti un tas ir iekļauts IBSA spēlēs.
Šoudauns, kā sporta veids, ir gan fiziskā rehabilitācija, kas palīdz labāk orientēties apkārtējā vidē, trenē līdzsvara sajūtu, koordinācijas spējas un attīsta dzirdi, gan arī iespēja cilvēkiem ar redzes traucējumiem būt sabiedrībā, nejusties vientuļi. Tāpat sports veicina arī cilvēka garīgo un psiholoģisko stabilitāti, rada pozitīvas emocijas, veicina pašapziņas celšanos, nostiprina veselību un palīdz uzturēt fizisko formu.