Latvijas čempione "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" spēlēs FIBA Eiropas kausā
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komanda (foto: Valmiera Glass VIA Basketbols / Facebook)
Basketbols

Latvijas čempione "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" spēlēs FIBA Eiropas kausā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas basketbola čempionvienība "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" 2026./2027. gada sezonā startēs Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausā, otrdien informēja FIBA Eiropas nodaļa.

Latvijas čempione "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augst...

Nosaucot dalībnieku sastāvu, FIBA Eiropas nodaļa dalībnieku pulkā ir iekļāvusi arī Valmieras vienību.

Organizatori ziņo, ka sacensībām pieteikušies ir 30 klubi, bet vēl 21 klubs ir pieteicis dalību, ja neizdosies iekļūt FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā.

24 klubi jau ir nodrošinājuši vietu pamatturnīrā, bet vēl seši par vietu pamatturnīrā cīnīsies kvalifikācijas spēlēs, katra pāra uzvarētājam divu maču summā iegūstot vietu pamatturnīrā.

Grupu izloze notiks 16. jūlijā Vācijas pilsētā Minhenē.

Aizvadītajā sezonā valmierieši izcīnīja trīs titulus, uzvarot Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL), Latvijas Basketbola līgā (LBL) un Latvijas kausā.

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"Valmiera Glass"ValmieraFIBAVidzemes Augstskola

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