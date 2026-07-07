Ostapenko soļa attālumā no Vimbldonas titula! Ar salvadorieti Arevalo viņa spēlēs jaukto dubultspēļu turnīra finālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marselo Arevalo otrdien sasniedza Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālu, atkārtojot savu labāko sasniegumu jauktajās dubultspēlēs.
Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, pusfinālā ar 6-3, 5-7, 6-4 pārspēja turnīra trešo duetu, kurā spēlē Kristians Harisons no ASV un viena no Ostapenko bijušajām dubultspēļu partnerēm Džana Šuai no Ķīnas.
Pirmajā setā par izšķirošo kļuva astotais geims, ko, servējot pretiniekiem, "sausā" uzvarēja Ostapenko un Arevalo.
Otrajā setā vienīgais geims, kurā uzvarēja neservējošais duets, bija 12. geimā, kad Latvijas/Salvadoras pāris pretiniekiem sagādāja trīs setbumbas, no kurām ASV/Ķīnas duets izmantoja otro.
Trešajā setā Ostapenko/Arevalo septītajā geimā izmantoja otro no divām pēc kārtas breikbumbām, pārējos geimos uzvarot servētājiem.
Desmitajā geimā Latvijas/Salvadoras duets gan neizmatoja divas mačbumbas pēc kārtas, bet ar trešo svinēja uzvaru.
Uzvarētāji izpildīja vairāk neatvairāmu servju (16:9), kaut arī pieļāva vairāk dubultkļūdu (6:2). Viņi realizēja trīs no sešām breikbumbām, pretiniekiem tiekot pie diviem punktiem 12 iespējās.
Visā spēlē Latvijas/Salvadoras pāris uzvarēja 100 no 195 izspēlēm.
Finālā Ostapenko un Arevalo tiksies ar austrāliešiem Marku Polmansu un Stormu Hanteri.
Jau ziņots, ka pirmajā spēlē Ostapenko un Arevalo ar 6-2, 6-7 (4:7), 7-6 (10:7) pieveica krievieti Veru Zvonarjovu un Francijas tenisistu Albano Oliveti, otrajā kārtā ar 6-2, 6-2 uzvarēja vēl vienu internacionālo duetu, kurā spēlē 42 gadus vecā horvātiete Dārija Jurāka-Šreibere un 38 gadus vecais argentīnietis Andres Molteni, bet trešajā mačā ar 6-4, 7-6 (9:7) pārspēja 38 gadus veco vācieti Lauru Zīgemundi un 42 gadus veco francūzi Eduāru Rožē-Vaselēnu.
Līdz šim labākais Ostapenko sniegums "Grand Slam" turnīru jaukto dubultspēļu sacensībās ir fināls Vimbldonā 2019. gadā, spēlējot pārī ar zviedru Robertu Lindstedu.
Šogad Vimbldonā vienspēlēs Ostapenko tika līdz trešajai kārtai, bet dubultspēlēs - līdz otrajai kārtai.
Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.