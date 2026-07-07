"Riga" cieš zaudējumu Armēnijā, sākot ceļu uz UEFA Čempionu līgu
Latvijas čempione futbolā "Riga" otrdien Armēnijā cieta zaudējumu UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas pirmajā spēlē. "Riga" ar 0:2 (0:0) zaudēja Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia".
63. minūtē pēc stūra sitiena izpildes no labās puses Rīgas kluba vārtsargs Frenks Orols atvairīja pirmo sitienu, taču pēc Karena Muradjana piespēles bumbu vārtos no soda laukuma vidus raidīja Ugu Oliveira. Pēc sitiena bumba atsitās pret zemi un, palidojusi garām visiem spēlētājiem, ielidoja vārtu vidū - 1:0 Armēnijas kluba labā.
72. minūtē rīdzinieki palika mazākumā, jo no vārtiem tālu izgājušais Orols ārpus soda laukuma ar rokām atvairīja vārtos lidojošo bumbu.
86. minūtē pēc Edgara Grigorjana piespēles Franka Karloss pārspēja arī Orola vietā laukumā nākušo Krišjāni Zviedri - 2:0.
Atbildes spēle notiks pēc nedēļas Rīgā, uzvarētājai divu maču summā iekļūstot nākamajā kārtā, kur pretiniece būs Maltas "Floriana" vai Īrijas vienība Tallas "Shamrock Rovers". Zaudētāja sezonu turpinās UEFA Konferences līgas čempionu zarā, kvalifikāciju sākot no otrās kārtas.
Pagājušajā sezonā "Ararat-Armenia" pirmoreiz kopš 2020. gada uzvarēja Armēnijas čempionātā, bet šopavasar klubs cieta zaudējumu Armēnijas Superkausa finālā.
Iepriekšējā Eiropas kausu sezonā klubs startēja Konferences līgā, kur otrajā kārtā divu maču summā ar 2:1 pārspēja Klužas-Napokas "Universitatea Cluj", bet trešajā kārtā ar 1:6 piekāpās Prāgas "Sparta".
"Ararat-Armenia" šobrīd ir Armēnijas līgas līdere, bet "Riga" ieņem otro vietu Latvijas virslīgā.
UEFA Čempionu līgas pamatturnīra sasniegšanai jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.