Vājprātīga drāma! Pēdējo minūšu laikā Argentīna no 0:2 izrauj uzvaru pār Ēģipti!
Pēc papildlaikā sīksti izkapātās uzvaras pār debitanti Kaboverdi pasaules čempione Argentīna otrdien Atlantā izlīda caur adatas Pasaules kausa astotdaļfinālā, no šķietami bezcerīga 0:2 izraujot uzvaru pamatlaikā pret Ēģipti.
Argentīna uzvarēja Ēģipti ar 3:2 (0:1). Vārtus Argentīnai guva Kristians Romero, Lionels Mesi un Enco Fernandess, bet Ēģiptei - Jasers Ibrahims un Mostafa Ziko.
15. minūtē Marvans Atija piespēlē soda laukumā Jaseram Ibrahimam, kurš no tuvas distances ar galvu raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:0 Ēģiptes labā. 19. minūtē Haisems Hasans savā soda laukumā pārkāpa noteikumus pret Nikolasu Taljafiko, un Lionelam Mesi bija iespēja rezultātu izlīdzināt. Tomēr Mesi no 11 metru atzīmes nespēja pārspēt Ēģiptes izlases vārtsargu Mostafu Šobeiru. Viņš raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī, taču Šobeirs lēcienā atvairīja viņa sitienu.
Ar šo 11 metru sitienu Mesi kļuva par Pasaules kausu finālturnīru visu laiku visvairāk no 11 metru atzīmes situšo futbolistu. Līdz šim viņš kopā ar Anglijas izlases uzbrucēju Hariju Keinu bija situši pa septiņām reizēm. Mesi ir iesitis vien pusi no astoņiem sitieniem.
31. minūtē Mesi tālsitiena bumba trāpīja pa vārtu kreiso stabu.
58. minūtē bumba vēlreiz nokļuva Argentīnas izlases vārtos. Pēc Mohameda Salāha piespēles bumbu vārtos raidīja Ziko, taču videoatkārtojumā tika fiksēts, ka pirms tam neatļauti tika kavēts Argentīnas spēlētājs, un vārti netika ieskaitīti.
67. minūtē rezultāts tomēr tapa 2:0 Ēģiptes labā. Pretuzbrukumā pēc Haissema Hasana piespēles vārtus no tuva attāluma guva Ziko.
79. minūtē pēc Mesi piespēles bumbu vārtos raidīja Kristisns Romero, no tuvas distances ar galvu raidot bumbu vārtu labajā pusē - 1:2.
83. minūtē Argentīnas izlase rezultātu izlīdzināja, pēc Gonsalo Montjela piespēles bumbu vārtos raidīja Mesi. Vārtsargs gan skāra bumbu, taču atvairīt nespēja - 2:2. Mesi guva vārtus devītajā Pasuales kausa finālturnīra spēlē pēc kārtas, uzlabojot savu rekordu. Viņa kontā tagad ir 21 Pasaules kausa finālturnīros gūti vārti, un arī šajā rādītājā viņš ir rekordists.
Ar šiem vārtiem Mesi cīņā par šī turnīra labākā vārtu guvēja titulu par vienu "golu" apsteidza francūzi Kilianu Mbapē un norvēģi Ērlingu Holannu, kuru kontā ir pa septiņiem gūtiem vārtiem.
Mača kompensācijas laika otrajā minūtē pretuzbrukumā pēc Lautaro Martinesa centrējuma Enco Fernandess no tuvas distances raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 3:2 Argentīnas izlases labā.
Atlikušajā laikā sarūgtinātie ēģiptieši nopelnīja piecas dzeltenās kartītes, bet sarkanā kartīte tika parādīta Ēģiptes komandas vārtsargu trenerim Sāfanam Elsagiram.
Plkst. 23 pēc Latvijas laika Vankūverā sāksies Šveices un Kolumbijas spēle. Argentīna ar šī mača uzvarētāju tiksies ceturtdaļfinālā.
Pasaules kausa spēļu tiešraides ir pieejamas televīzijas kanālā TV6 un tīmekļa vietnē "Go3.lv".
Argentīnas futbolisti apakšgrupā uzvarēja visās trīs spēlēs, pārspējot Alžīriju (3:0), Austriju (2:0) un Jordāniju (3:1), bet izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā vien papildlaikā ar 3:2 uzveica debitanti Kaboverdi. Lionels Mesi šajā finālturnīrā guvis septiņus vārtus, kas ir tikpat, cik iespējuši francūzis Kilians Mbapē un norvēģis Ērlings Holanns.
Ēģiptei ceļš līdz astotdaļfinālam bijis sarežģītāks - apakšgrupā uzvara pār Jaunzēlandi (3:1), kā arī neizšķirti 1:1 ar Beļģiju un Irānu, bet "play-off" pirmajā kārtā pēc vēl viena neizšķirta (1:1) vien pēcspēles 11 metru sitienu sērijā tika apturēta Austrālija (4:2). Ēģiptes futbola spožākajai zvaigznei Mohamedam Salāham pagaidām ir vieni gūti vārti un divas piespēles.
Argentīna ar Ēģipti līdz šim bija tikusies pārbaudes spēlē 2008. gadā, uzvarot ar 2:0.
Jau zināmi trīs ceturtdaļfināla pāri, kuros tiksies Francija ar Maroku, Anglija ar Norvēģiju un Spānija ar Beļģiju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.