Latvijas Olimpiskā komiteja reaģē uz SOK lēmumu par Krievijas dalību olimpiskajās spēlēs
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) komentējusi otdien Starptautiskās Olimpiskā komitejas (SOK) Izpildkomitejas lēmumu par Krievijas sportistu dalību olimpiskajās spēlēs.
Jauns.lv jau vēstīja, ka SOK atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Lēmumu par Krievijas karoga un nacionālo krāsu demonstrēšanas, kā arī valsts himnas atskaņošanas aizlieguma likteni SOK grasās pieņemt vēlāk.
SOK 2023. gada oktobrī apturēja Krievijas Olimpiskās komitejas darbību saistībā ar 2022. gada 24. februārī sākto karu Ukrainā. Tagad SOK paziņojusi, ka aizliegums vairs nav spēkā, un Krievijas sportisti atkal var piedalīties sacensībās, ja vien viņi “atbilst attiecīgajām antidopinga prasībām”. Tas nozīmē, ka olimpiskajās spēlēs varēs piedalīties arī agresijas atbalstītāji un, iespējams, arī dalībnieki.
"LOK stingri nosoda SOK lēmumus, kas vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas Olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Neskatoties uz to, ka Krievija ir bijusi spiesta izslēgt no sava tvēruma okupētās teritorijas, savā ziņā ir vērtējams kā progress, kas licis agresorvalstij mainīt savu politiku teritoriju jautājumā, LOK pilnībā nepiekrīt pastāvošo ierobežojumu atcelšanai agresorvalstu sportistiem visā sporta sabiedrībā un jo īpaši pirms LA28 kvalifikācijas sacensību sākšanās. Ikviens piekāpšanās solis raida bīstamu signālu, ka agresija un starptautisko tiesību pārkāpumi galu galā var tikt akceptēti.
LOK pauž cerību, ka starptautiskās sporta federācijas, kuru kompetencē un pārziņā tagad nodota tālāko lēmumu pieņemšana un konkrētu regulējumu ieviešana, būs mērķtiecīgi izmantojušas šo laiku, lai izveidotu tādus mehānismus, kas nepieļaus minēto sportistu dalību starptautiskajā apritē. Jau šobrīd ir zināmas vairākas ietekmīgas starptautiskās federācijas, kas savu noraidošo pozīciju ir paudušas skaļi un nepārprotami.
Juridiski rāmji un formāli kritēriji starptautiskajās sporta institūcijās nedrīkst tikt vērtēti atrauti no reālās pasaules konteksta. Formālu nosacījumu izpilde neizdzēš un nemazina tos traģiskos notikumus, brutālos uzbrukumus civiliedzīvotājiem un infrastruktūras iznīcināšanu, kas joprojām katru dienu skar Ukrainu un tās sporta kopienu. Tāpat šis lēmums neatceļ un neatrisina tos daudzos un smagos pārkāpumus antidopinga jautājumos, kuru dēļ Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) joprojām nav atjaunojusi Krievijas Antidopinga aģentūras (RUSADA) atbilstību Pasaules Antidopinga kodeksam.
LOK nostāja paliek stingra un nemainīga - organizācija neatbalsta lēmumus un ērtus kompromisus, kas šajā ģeopolitiskajā situācijā ir pretrunā ar Olimpiskās kustības pamatvērtībām un var tikt uztverti kā solis pretī agresijas normalizēšanai. Latvijas Olimpiskā komiteja turpinās nelokāmi aizstāvēt cilvēcību, godīgas spēles principus, solidarizēties ar Ukrainas Olimpisko komiteju un Baltijas valstīm, kā arī ciešā sadarbībā ar citu valstu nacionālajām olimpiskajām komitejām strādās pie kopīgās rīcības koordinēšanas," teikts paziņojumā.