SOK izklāj sarkano paklāju Krievijas dalībai olimpiskajās spēlēs
Agresorvalsts Krievijas sportistiem pavērts ceļš uz 2028. gada Losandželosas olimpiskajām spēlēm, Starptautiskajai Olimpiskajai komiteja (SOK) atceļot Krievijas diskvalifikāciju pēc tās asiņainās invāzijas Ukrainā, kas ilgst jau četrarpus gadus.
Losandželosas olimpiskās spēles paredzētas no 2028. gada 14. līdz 30. jūlijam, kad Baltajā namā vēl būs Kremlim labvēlīgi noskaņotais Donalds Tramps.
SOK 2023. gada oktobrī apturēja Krievijas Olimpiskās komitejas darbību saistībā ar 2022. gada 24. februārī sākto karu Ukrainā.
Tagad SOK paziņojusi, ka aizliegums vairs nav spēkā, un Krievijas sportisti atkal var piedalīties sacensībās, ja vien viņi “atbilst attiecīgajām antidopinga prasībām”. Tas nozīmē, ka olimpiskajās spēlēs varēs piedalīties arī agresijas atbalstītāji un, iespējams, arī dalībnieki.
Pagaidām nav pieņemts lēmums, vai Krievija olimpiskajās spēlēs drīkstēs izmantot savu karogu, nacionālās krāsas un himnu. Vienlaikus paziņots, ka turpinās “nerīkot SOK pasākumus Krievijā un neaicināt Krievijas valdības vai valsts amatpersonas uz saviem pasākumiem”.
Daži Krievijas sportisti piedalījās gan 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs, gan šī gada ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā kā neitrāli sportisti. 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs kā apstiprināti neitrāli sportisti piedalījās tikai 32 Krievijas un Baltkrievijas atlēti, kuri kopā izcīnīja piecas medaļas. Salīdzinājumam Krievijas delegācijā 2021. gada Tokijas olimpiskajās spēlēs bija vairāk nekā 300 sportistu, kuri kopumā ieguva 71 medaļu.
Krievijā nopriecājās par SOK lēmumu, norādot, ka spēlēm jābūt “brīvām no politikas”. “SOK sūta skaidru signālu: olimpiskajai kustībai jāpaliek brīvai no politikas,” pavēstīja Krievijas sporta ministrs un olimpiskās komitejas prezidents Mihails Degtjarjovs no bēdīgi slavenā Vladimira Žirinovska Liberāldemokrātiskās partijas, piebilstot, ka Krievija plāno piedalīties 2028. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās.
SOK norāda, ka tā joprojām “stingri nosoda” Krievijas iebrukumu Ukrainā, taču “atzīst, ka sportista dalībai starptautiskās sacensībās nevajadzētu tikt ierobežotai tikai tādēļ, ka viņa valdība ir iesaistīta karā vai konfliktā”.
Šā gada maijā Pasaules Vieglatlētikas organizācija “World Athletics” noraidīja SOK ieteikumu atcelt aizliegumu Baltkrievijas sportistiem un komandām sacensties zem savas valsts karoga.