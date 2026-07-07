VIDEO: Anglijas futbolisti kārtīgi izjoko galveno treneri
Pēc Anglijas izcīnītās uzvaras 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfinālā pār Meksiku ģērbtuvē jautrība sita augstu vilni. Pamatīgi izāzēts tika treneris Tomass Tuhels.
John Stones 🕺😂— England (@England) July 6, 2026
The energy in the changing room last night 🔥 pic.twitter.com/mKqId1pnyJ
Aizsargs Džons Stounss ģērbtuvē mūzikas pavadījumā savam komandas biedram Deklanam Raisam norādīja uz sāpēm labajā plecā. To ieraudzīja arī galvenais treneris Tomass Tuhels, kurš noticēja iespējamajai vēl viena futbolista traumai.
Tomēr izrādījās, ka nekādu traumu Stounss astotdaļfināla spēlē pret Meksiku nebija guvis. Izvēlētajai dziesmai nonākot līdz kulminācijai, Stounss cēla gaisā it kā sāpošo roku, lai tādējādi vēl jautrāku padarītu atmosfēru ģērbtuvē un pie reizes izjokotu galveno treneri.
Tuhels joku uztvēra ar sapratni. Visdrīzāk šāda izāzēšana notika, jo turnīra laikā vairāki Anglijas futbolisti iedzīvojušies savainojumos. Turnīra ievadā traumu guva Rīss Džeimss, kā arī ar veselības problēmām saskārušies Džeds Spenss un Džarels Kvansā. Savukārt pēc paslīdēšanas aiz reklāmas stendiem plaukstas locītavu nopietni traumēja Džordans Hendersons, kuram turnīrs ir jau noslēdzies.
Anglijas futbolisti sasnieguši 2026. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālu, kurā naktī uz svētdienu, 12. jūliju, tā spēkosies pret Norvēģiju.