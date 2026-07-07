Igaunijai atņem Eiropas čempionāta šaušanā rīkošanas tiesības Krievijas un Baltkrievijas sportistu aizlieguma dēļ
Eiropas Šaušanas konfederācija nolēmusi 2027. gada Eiropas čempionātu pārcelt uz Spāniju, jo Igaunija sacensībās neatļauj startēt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem.
Eiropas Šaušanas konfederācija (ESC) Igaunijai atņēmusi tiesības rīkot 2027. gada Eiropas čempionātu šaušanā, vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR.
Sacensībām bija paredzēts nākamā gada martā notikt Tallinā, taču ESC nolēmusi tās pārcelt uz Spānijas pilsētu Granadu.
Konfederācija skaidro, ka Eiropas čempionāts šaušanā vienlaikus būs arī kvalifikācijas sacensības 2028. gada Losandželosas olimpiskajām spēlēm un 2027. gada Eiropas spēlēm. Tāpēc tajās jānodrošina iespēja piedalīties visiem sportistiem, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem.
Tikmēr Igaunijā spēkā esošie noteikumi paredz, ka Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi nevar piedalīties valstī rīkotajās sporta sacensībās.
Igaunijas Šaušanas federācijas prezidents Vahurs Karuss atzinis, ka lēmums ir sarūgtinošs, taču federācija ievēro Igaunijas valsts nostāju un nevar atļaut Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem ieceļot valstī.
“Attiecībā uz olimpiskās kvalifikācijas sacensībām Eiropas Šaušanas konfederācija vadās pēc principa, ka visiem tiesīgajiem sportistiem jābūt iespējai sacensties, taču mēs ievērojam Igaunijas valsts principu,” norādīja Karuss.
Tiesības rīkot 2027. gada Eiropas čempionātu šaušanā Igaunijai tika piešķirtas 2023. gadā.