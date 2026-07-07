Artūrs Žagars izteicis vēlmi atgriezties Spānijas ACB līgā, kur tiesības uz viņu pieder "Joventut"
Spānijas ACB līga paziņojusi tos basketbolistus, kuri izteikuši vēlmi atgriezties līgā. Starp tiem ir Artūrs Žagars.
Par Eiropas spēcīgāko līgu dēvētā Spānijas ACB publicējusi spēlētāju sarakstu, kas izrādījuši interesi atgriezties turnīrā. Viens no tiem ir Artūrs Žagars. Viņš no 2017. līdz 2021. gadam atradās Badalonas "Joventut" sistēmā, un tieši šim klubam ir saglabātas tiesības uz latviešu basketbolistu ACB līgā. Tas nozīmē, ka tam ir priekšroka uz viņa piesaisti.
Pēc tam, kad spēlētājs ir izteicis vēlmi atgriezties ACB līgā un tostarp klubā, kuram pieder tiesības uz viņu, tam ir iespēja atteikties no basketbolista pakalpojumiem, tādā veidā padarot viņu brīvi pieejamu citām komandām, vai vienoties par līguma pagarinājumu. Tāpat tas var pielīdzināt citu ACB līgas komandu piedāvājumus Žagaram. Citas vienības var izteikt savus piedāvājumus līdz 18. jūlijam, un pēc tam Badalonai ir piecas dienas laika, lai pielīdzinātu savu piedāvājumu.
🟢⚫️Arturs Zagars, qui la @Penya1930 té interès per fitxar, demana a l’@ACB la seva intenció de tornar a la lliga.@bdncom #Badalona @ACBCOM pic.twitter.com/As56l2K2g9— Esports BDN Comunicació (@Esports_bdncom) July 6, 2026
Tiek ziņots, ka Badalonas "Joventut" ir ieinteresēta Artūra Žagara atgriešanā komandā, bet iepriekš ziņots arī par citu ACB līgas klubu interesi, ieskaitot Rodiona Kuruca pārstāvētās Vitorijas "Baskonia".
Pēc pirmā piegājiena Badalonas sistēmā, kurš nebija no veiksmīgākajiem, Artūrs Žagars spēlēja Vācijā Braunšveigas komandā, Ķedaiņu "Nevežis" un Viļņas "Wolves" Lietuvā, kā arī Stambulas "Fenerbahce". Ar to viņš kļuva par Eirolīgas čempionu un Turcijas zelta medaļas ieguvēju. Latvijas izlases sastāvā viņam spožs 2023. gada Pasaules kauss, tāpat viņš spēlējis 2025. gada Eiropas čempionātā un aizvadījis divas rezultatīvas spēles 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā pret Nīderlandi (21 punkts) un Austriju (15 punkti un piecas piespēles).
Badalonas "Joventut" pagājušajā sezonā spēlēja tādi zināmi basketbolisti kā Rikijs Rubio, Džabari Pārkers, Ludvigs Hakansons, Adams Hanga un igaunis Henrī Drels. ACB līgā klubs aizspēlējās līdz pusfinālam, kur zaudēja nākamajai čempionei "Valencia", savukārt FIBA Čempionu līgā tas apstājās ceturtdaļfinālā. Arī nākamajā sezonā vienība piedalīsies Čempionu līgas turnīrā.