Krištianu Ronaldu vēl nav pieņēmis lēmumu par turpmāko nākotni.
Futbols
Šodien 11:21
Krištianu Ronaldu noslēgs futbolista karjeru bez triumfa Pasaules kausā
Portugāles futbola izlases uzbrucējs Krištianu Ronaldu pēc zaudējuma Pasaules kausa astotdaļfinālā nesteidzas pieņemt lēmumus saistībā ar savu tālāko karjeru, tomēr skaidrs ir viens, ka viens no visu laiku izcilākajiem futbolistiem karjeru noslēgs bez triumfa Pasaules kausā.
41 gadu vecais Ronaldu pēc neveiksmes atzina, ka tas bija viņa pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, un viņš pametīs šo turnīru ar tīru sirdsapziņu. "Jā, tas bija mans pēdējais Pasaules kauss, bet man vēl ir laiks padomāt par visu pārējo, būt kopā ar ģimeni un nepieņemt sasteigtus lēmumus," teica Ronaldu. "Dažreiz tu uzvari, dažreiz tu zaudē, taču ir jātiek tam pāri."
Lielākais tituls, kuru Ronaldu izcīnījis kopā ar valstsvienību, ir triumfs 2016. gada Eiropas čempionātā.
Ronaldu guvis vārtus sešos Pasaules kausa finālturnīros, 27 mačos raidot bumbu pretinieku vārtos 11 reizes.