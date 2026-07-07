Francijas futbola superzvaigzne Mbapē atbild uz Paragvajas senatores Selestes Amarillas rasistiskajiem izteikumiem
Francijas futbola izlases kapteinis Kilians Mbapē asi nosodījis Paragvajas senatores Selestes Amariljas rasistiskos izteikumus sociālajos tīklos, kas sekoja pēc Paragvajas zaudējumam Francijai Pasaules kausa izcīņas astotdaļfinālā.
"Viņš nav iemācījies rakstīt. Mātes piena vietā viņam deva kokosriekstus, un gudrākā būtne, ko viņš dzirdēja bija šimpandzes," vietnē "X" norādīja politiķe. Tāpat viņa nosauca Francijas kapteini, kurš 1998. gadā dzimirs Parīzē, par "Kolonizētu kamerūnieti, kas dedzīgi izliekas par francūzi.
"Viņš ir aizvainots, augstprātīgs un neglīts. Viņš visu spēli bija nervozs un nāvīgi nobijies, tāpat kā visa viņa komanda; viņi pat nespēja gūt vārtus, viņi uzvarēja nejauši..." norādīja Amarilja, turpinot savu apvainojumu sēriju pret Francijas izlases kapteini.
Uz viņas apvainojumiem reaģējis arī Mbapē, publicējot sekojošu vēstījumu: "Selestes Amariljas kundze, Jūs esat nicināma sieviete un neesat cienīga ieņemt savu amatu. Jūs nepārstāvat Paragvaju – valsti, kas visa turnīra laikā demonstrēja aizrautību, godu un pašatdevi."
Madame Celeste Amarilla,— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026
Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.
Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL
"Ar savu bezatbildību un atklāto rasismu jūs panācāt to, ka visa pasaule jau ir aizmirsusi jūsu valstsvienības ceļu un vēsturisko sasniegumu šajā Pasaules kausā, tā vietā redzot nekompetentu politiķi, kas rada visnegatīvāko iespējamo priekšstatu par savu valsti. Es nekad nepieļaušu, ka tādiem cilvēkiem tiek dota brīvība izplatīt savu naidu un rasismu visā pasaulē," norādīja francūzis.
Paragvajas valdība publiski distancējās no senatores
Francijas sporta ministre Marina Ferrari senatores komentārus raksturoja kā "pretīgus un apkaunojošus", uzsverot, ka īpaši nepieņemami ir tas, ka šādus izteikumus pauž politiķe. Atbalstu Mbapē pauda arī Francijas prezidents Emanuels Makrons. Elizejas pils paziņojumā norādīts, ka prezidents solidarizējas ar Francijas izlases kapteini un visu valstsvienību, nosodot rasistiskos uzbrukumus.
Arī Paragvajas valdība publiski distancējās no senatores izteikumiem, norādot, ka tie ir pretrunā valsts vērtībām un cieņai pret cilvēka cieņu. Valdība uzsvēra, ka Amariljas komentāri neatspoguļo ne valdības, ne Paragvajas tautas nostāju.
Vēlāk Amarilja publicēja atklātu vēstuli franču un spāņu valodā, kurā pauda nožēlu par aizvainojošajiem izteikumiem un informēja, ka sākotnējais ieraksts ir dzēsts. Vienlaikus viņa pieprasīja Mbapē atvainošanos, apgalvojot, ka futbolista izteikumi pret viņu esot aizskaroši, un piedraudēja ar tiesvedību, ja tie netiks atsaukti.
Paragvajas izlases spēles stilu daudzi dēvēja par kaunpilnu
Paragvajas izlases spēles stilu pret Fancijas izlasi sporta žurnālisti un apskatnieki visā pasaulē dēvēja par kaunpilnu. "Paragvajas spēlētāju rīcība bija apkaunojoša," BBC One ēterā sacīja bijušais Anglijas izlases vārtsargs Džo Hārts. "Ja viņi spēlētu manā komandā, es viņus pats novilktu no laukuma. Es nekad negribētu uzvarēt šādā veidā," norādīja sportists, piebilstot, ka spēles tiesneša bezdarbība mačā nepalīdzēja.
South American “football” (video)— Lanah (@LanahD33) July 6, 2026
Vs
Actual stats
Possession: France 76% – Paraguay 24%
• Shots: 15–5
• Shots on target: 5–1
• Corners: 12–2
• Expected Goals (xG): 1.41–0.12
• Passes: 568–183
• Pass accuracy: 89.8%–54.1%
• Fouls: 11–13
• Yellow cards: 3–0
• Red cards:… pic.twitter.com/caTPAnKIEc
Bijušais Vācijas izlases pussargs Tomass Hiclšpergers sacīja, ka tas bija brīnums, ka Paragvaja nevienu nesavainoja. “Man pret viņiem zudusi gandrīz visa cieņa. Tas ir ne tikai apkaunojoši, tas ir vēl sliktāk... Tas, kā Kilians Mbapē un visa komanda laukumā savaldījās un tas, ka viņi nepameta laukumu savainoti, manuprāt, ir gandrīz vai brīnums. Un tiesnesis, iespējams, bija sliktākais tiesnesis, kādu šajā turnīrā esmu redzējis."
Arī ASV futbola portāls SB Nation maču raksturoja kā "ļoti cinisku", norādot, ka Paragvaja bieži pārkāpa noteikumus un izmantoja rupju spēli, kamēr tiesnesis ļāva spēlei kļūt pārāk fiziskai.
Jāpiemin, ka Francijas izlases galvenais treneris Didjē Dešāns norādīja, ka spēles laikā apvainojumi izskanējuši arī pret viņa māti, kas aizvadītajā nedēļā devās mūžībā. Paragvajas izlases galvenais treneris Gustavo Alfaro šos apgalvojumus noraidījis, norādot, ka "ļoti ciena Dešānu" un "viņš apvainojums, kas veltīti trenera mātei nav dzirdējis". Viņš piebilda, ka, "pazīstot savu komandu, ir pārliecināts, ka neviens tajā šādus izteikumus nepaustu".