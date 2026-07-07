VIDEO: beļģi pēc graujošās uzvaras "pavelk Trampu aiz ūsām" - svin ar viņa slaveno deju
Beļģijas futbola izlase pēc pārliecinošās 4:1 uzvaras pār ASV Pasaules kausa astotdaļfinālā atrada visai asprātīgu veidu, kā nosvinēt panākumu.
Pēc ceturtajiem gūtajiem vārtiem spēlētāji laukuma malā kopīgi izpildīja ASV prezidenta Donalda Trampa slaveno deju – kustību, ko viņš bieži demonstrē savu publisko uzstāšanos laikā.
Belgium doing the “Trump Dance” after eliminating USA from the World Cup— Hater Report (@HaterReport) July 7, 2026
NEXT LEVEL TROLLING 😭 pic.twitter.com/ajpJ2MTktX
Šī svinēšana nebija nejauša. Pirms spēles lielu rezonansi izraisīja Trampa iesaiste ASV izlases uzbrucēja Folarina Baloguna diskvalifikācijas lietā. Pēc prezidenta sarunas ar FIFA vadību spēlētājam tika atcelta automātiskā diskvalifikācija, ļaujot viņam doties laukumā pret Beļģiju. Šāds lēmums izraisīja plašu kritiku un pārmetumus par politisku iejaukšanos futbolā.
Pēc uzvaras beļģi atbildēja laukumā – un arī ar humoru. Video, kas strauji izplatījies sociālajos tīklos, redzams, kā visa komanda atdarina Trampa raksturīgās deju kustības, ko daudzi uztvēra kā ironisku dūrienu ASV prezidentam pēc skaļās pirmsspēles drāmas.