Ceļš uz Pasaules kausu nav beidzies: Latvijas izlases pretinieki, spēļu grafiks un vieta tabulā pirms otrās kārtas
Latvijas vīriešu basketbola izlase ar divām uzvarām noslēdzošajā 2027. gada Pasaules kausa pirmās apakšgrupas posmā garantēja vietu nākamajā kārtā. Tajā zināmi pretinieki, spēļu grafiks un esošās pozīcijas tabulā.
Latvijas basketbola izlase mērojas spēkiem ar Austriju
Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien Rīgā aizvada 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējo spēli pret Austriju.
Kāda ir situācija tabulā un pret ko jāspēlē?
Latvija sešās spēlēs pret Poliju, Nīderlandi un Austriju izcīnīja trīs uzvaras, piedzīvojot arī tikpat zaudējumus. Kvalifikācijas siets paredz, ka pirmajā grupas kārtā izcīnītā bilance tiek ņemta līdzi uz otro kārtu - tātad Latvijas bilance ir 3-3. F grupā latvieši, kas kvalifikāciju sāka Sito Alonso laikā (bilance 1-3) un vēlāk turpināja Jāņa Gailīša vadībā (bilance 2-0), bija otrie.
No F grupas kā pirmie izkļuva poļi, kuri nezaudēja ne spēlē - 6-0, kas dod ļoti labas pozīcijas 2027. gada Pasaules kausa sasniegšanā. Bez Latvijas uz nākamo posmu kvalificējās Nīderlande, kas pagājušā gada novembrī Rīgā Latvijai sagādāja rūgtu zaudējumu, turklāt lika pasvīst par uzvaru jūlija sākumā. Nīderlandes bilance ir 2-4, un tās pozīcijas tikšanā uz Pasaules kausu ir apgrūtinātas.
Nākamajā grupas kārtā Latvija, Polija un Nīderlande apvienojusies ar E grupas trijām labākajām, kas ir Eiropas un pasaules čempione Vācija, Horvātija un Izraēla. No grupas kā pirmā izgāja Horvātija (bilance 5-1), kam sekoja Vācija (arī bilance 5-1) un Izraēla (bilance 2-4). Izraēļi savas vienīgās uzvaras izcīnīja pret pastarīti Kipru, turklāt drošības apsvērumu dēļ mājas mačus bez skatītājiem aizvadīja Rīgā.
Līdz ar to apvienotajā K grupā pirms otrās kārtas sākšanās līdere ir Polija (6-0), kam seko Horvātija (5-1) un Vācija (5-1). Latvijas bilance ir 3-3 un tas dod ceturto vietu. Pēc otrās grupas kārtas beigām Pasaules kausu sasniegs apakšgrupas trīs labākās. Ņemot vērā, ka priekšā vēl sešas spēles, esošā situācija vēl nenozīmē, ka cerības sasniegt 2027. gada Pasaules kausu nepastāv, taču, lai to varētu paveikt, būs nepieciešama ļoti laba bilance (visdrīzāk vismaz piecas uzvaras sešās spēlēs) spēlēs pret augstāka līmeņa pretiniekiem.
Pēc spēles pret Austriju Latvijas izlases galvenais treneris Jānis Gailītis sīkāk nekomentēja, vai uz augusta spēlēm kandidātu lokā varētu būt papildinājumi no līderu loka, kuri jūnija nespēlēja. Tie bija Kristaps Porziņģis, Dāvis Bertāns, Rodions un Artūrs Kuruci, Kristers Zoriks, Andrejs Gražulis. Iepriekš Porziņģa sakarā tika pausts, ka viņš varētu piedalīties augusta mačos.
Kad paredzētas spēles?
Otrajā grupu kārtā arī plānoti trīs FIBA logi. Viens no tiem jau šovasar - augusta beigās. 27. augustā Latvija viesosies pie Horvātijas, savukārt 30. augustā savā laukumā uzņems Izraēlu. Kvalifikācijas turpinājums plānots novembrī, vispirms 27. novembrī Rīgā spēlējot pret Eiropas un pasaules čempioni Vāciju, bet vēlāk 30. novembrī viesos pret Izraēlu. Kvalifikācijas beigas paredzētas 2027. gada februāra beigās. 25. februārī Latvija savā laukumā uzņems Horvātiju, savukārt 28. februārī viesosies pie Vācijas.
Pretinieku panākumi
Horvātijas basketbola izlase savā vēsturē 1994. gadā izcīnījusi bronzu Pasaules kausā un divas bronzas Eiropas čempionātos, taču pēdējos gados tā nav spējusi kvalificēties nozīmīgajiem turnīriem. Pasaules kausā horvāti pēdējo reizi spēlēja 2014. gadā (10. vieta), tāpat tie nespēja kvalificēties 2025. gada Eiropas čempionātam. FIBA rangā Horvātija ieņem 34. vietu. Pret horvātiem Latvija spēlējusi 12 reizes un bilance ir negatīva - četras uzvaras un astoņi zaudējumi.
Vācijas basketbola izlasi var uzskatīt par vienu no pasaulē spēcīgākajām. 2023. gadā tie triumfēja Pasaules kausā, kam pievienoja zeltu 2025. gada Eiropas čempionātā. Kopš 2002. gada, kad ar līderi Dirku Novicki vācieši pasaules meistarsacīkstēs izcīnīja bronzu, tie finālturnīram nav kvalificējušies tikai reizi - uz 2014. gada. FIBA rangā Vācija ieņem otro vietu. Arī pret Vāciju Latvijas bilance ir negatīva, turklāt rūgts zaudējums pēdējā savstarpējā spēlē - 2023. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālā.
Izraēlas basketbola komanda Pasaules kausā spēlējusi tikai divas reizes - 1954. un 1986. gadā. Eiropas čempionātos gan tā ir bieža dalībniece, taču pie augstiem rezultātiem tā nav tikusi - 2025. gadā 14. vieta. FIBA rangā Izraēla ieņem 27. vietu. Arī pret Izraēlu Latvijas savstarpējo spēļu bilance ir negatīva - no deviņām aizvadītajām spēlēm tikai divas uzvaras.
Situācija citās grupās
Pēc pirmā grupu posma labās pozīcijās atrodas Ainara Bagatska trenētā Ukraina. Konkurencē ar Spāniju, Gruziju un Dāniju ukraiņi izcīnīja četras uzvaras, kas apvienotajā I grupā dod otro vietu aiz Spānijas. Nākamajā kārtā tai būs jāspēkojas pret Melnkalni, Portugāli un Grieķiju (noslēdzošajā logā zaudēja gan Rumānijai, gan Portugālei).
Ar zaudējumu pēdējā kārtā pret Čehiju savas pozīcijas nedaudz pabojāja igauņi. Savā grupā pēc sešām spēlēm visām četrām komandām, Igaunijai, Zviedrijai, Slovēnijai un Čehijai, bija identiska bilance (3-3), otrajā kārtā netiekot čehiem. Nākamajā kārtā Igaunijai jāspēkojas pret spēcīgajām Franciju un Somiju, kā arī Ungāriju.
Savukārt Lietuvai par sliktu nāk abi zaudējumi pret Itāliju (tostarp pirms pāris dienām izlaistā 14 punktu vadība pēdējā ceturtdaļā) un Islandi. J grupā nākamajā kārtā lietuviešiem jācīnās pret Turciju, Serbiju un Bosniju un Hercegovinu. Turki kvalifikācijas pirmo kārtu pabeidza bez zaudējumiem (6-0), bet serbi pēdējā logā ar Nikolas Jokiča palīdzību izcīnīja divas uzvaras, uzlabojot savu situāciju (bilance 4-2). Arī Itālijai ir labas pozīcijas - bilance 5-1.