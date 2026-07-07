Eirokausu kvalifikāciju kā pirmā no Latvijas sāks Virslīgas čempione "Riga"
Šodien UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas spēli aizvadīs Virslīgas čempione "Riga FC", kam viesošanās Armēnijā. Spēles tiešraide no plkst. 19:00 TV4.
Pirmās kārtas pretiniecei rīdziniekiem ir Armēnijas čempione Erevānas "Ararat-Armenia". Atbildes spēle notiks pēc nedēļas Rīgā, uzvarētājai divu maču summā iekļūstot nākamajā kārtā, kur pretiniece būs Maltas "Floriana" vai Īrijas vienība Tallas "Shamrock Rovers". Zaudētāja sezonu turpinās UEFA Konferences līgas čempionu zarā, kvalifikāciju sākot no otrās kārtas.
Tālais ceļš līdz Armēnijai!🇱🇻⚽️🇦🇲 pic.twitter.com/SyjSLDLzeR— Riga FC (@RigaFC_Official) July 6, 2026
Pagājušajā sezonā "Ararat-Armenia" pirmoreiz kopš 2020. gada uzvarēja Armēnijas čempionātā, bet šopavasar klubs cieta zaudējumu Armēnijas Superkausa finālā. Komanda ir visnotaļ jauna, jo dibināta vien 2017. gadā. Īsajā pastāvēšanas laikā klubam trīs Armēnijas čempionāta tituli, viens izcīnīts Armēnijas kauss un Superkauss.
Iepriekšējā Eiropas kausu sezonā klubs startēja Konferences līgā, kur otrajā kārtā divu maču summā ar 2:1 pārspēja Klužas-Napokas "Universitatea Cluj", bet trešajā kārtā ar 1:6 piekāpās Prāgas "Sparta". Līdz šim Erevānas komanda nav spēlējusi kāda Eirokausa pamatturnīra. Vistuvāk tam komanda bija 2019./2020. gadā un 2020./2021. gadā, abās reizēs zaudējot UEFA Eiropas līgas "play-off" kārtā. "Ararat-Armenia" šobrīd ir Armēnijas līgas līdere.
"Riga", kas šobrīd ieņem otro vietu Latvijas Virslīgā, 2025. gadā vietējā čempionātā triumfēja pirmo reizi kopš 2020. gada. Kopumā 2014. gadā dibinātajai komandai četri vietējās līgas tituli, kam pievienoti divi Latvijas kausi un divi Latvijas Superkausi. Tāpat kā Erevānas komanda, arī "Riga" sava kluba pastāvēšanas vēsturē vēl nekad nav spēlējusi kāda Eirokausa pamatturnīrā.
UEFA Čempionu līgas pamatturnīra sasniegšanai jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta. Bez "Riga", cīņas UEFA Konferences līgas kvalifikācijā jau šonedēļ sāks RFS un "Liepāja", bet no turnīra otrās kārtas iesaistīsies Latvijas kausa ieguvēja "Auda". RFS pirmajā kārtā cīnīsies pret Ziemeļīrijas komandu "Glentoran", bet liepājnieki pret "Decic" no Melnkalnes.