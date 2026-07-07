Izlicies par savu māti un citām personām. Atklāj igauņu basketbolista Krīsas apsūdzības vērienīgajā krāpšanā
Igauņu basketbolistam Kerram Krīsam ASV izvirzītas piecas apsūdzības par vairāk nekā divu miljonu dolāru izkrāpšanu.
Pagājušajā nedēļā Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) ASV aizturēja 25 gadus veco Krīsu par dalību krāpšanas shēmā. Pēc nogādāšanas Rietumvirdžīnijas štatā Krīsam būs jāstājas tiesas priekšā. Igaunim izvirzītas piecas apsūdzības pārkāpumos, kas saistīti ar elektronisko saziņu.
Apsūdzībā teikts, ka no 2022. gada jūnija Krīsa, uzdodoties par citām personām, nepatiesi apgalvojis, ka viņam un viņa ģimenei steidzami nepieciešama nauda ārkārtas situācijai. Elektroniskajās sarakstēs viņš pēc tam apgalvojis, ka saņēmis aizdevumu, lai apmaksātu iepriekšējos parādus, bet citā epizodē melojis, ka plāno pārdot savus orgānus, lai iegūtu naudu atmaksai.
Apsūdzībā arī teikts, ka laikā no 2022. līdz 2024. gadam viņš sazinājies ar to pašu cietušo, izliekoties par savu māti, un lūdzis naudu, lai apmaksātu vēža ārstēšanu un glābtu ģimenes saimniecību. Tāpat 2025. gada aprīlī viņš it kā parakstījis rakstisku vienošanos, kurā nepatiesi solījis atmaksāt cietušajam 100 000 ASV dolāru līdz 2026. gada februārim. No 2025. gada novembra līdz šī gada februāra sākumam Krīsa atkārtoti prasījis naudu otram cietušajam, izliekoties par izdomātu personu vārdā "Irēna", teikts apsūdzībā.
Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) saspēles vadītājs spēlēja Rietumvirdžīnijas, Arizonas, Kentuki un Sinsinati augstskolu komandās. Krīsa tika uzskatīts par vienu no talantīgākajiem savas paaudzes Igaunijas basketbolistiem, taču viņa karjeru koledžu basketbolā ietekmēja vairāki savainojumi.
Aizvadītajā sezonā viņš Sinsinati Universitātes komandas sastāvā 19 mačos vidēji 21 minūtē guva 5,8 punktus, atdeva 3 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 1,3 atlēkušās bumbas. Nākamajā sezonā basketbolists bija plānojis sākt profesionāļa gaitas un jūnija beigās pievienojās Latvijas-Igaunijas līgā spēlējošajai Tartu komandai.