Beļģija neatstāj cerības ASV un iekļūst Pasaules kausa ceturtdaļfinālā
Pasaules kausa astotdaļfinālā Beļģijas futbolisti ar pārliecinošu sniegumu parādīja, kurš ir īstais laukuma saimnieks, ar 4:1 uzvarot mājinieci ASV.
Beļģiem divus vārtus guva Šarls de Ketelāre, bet pa reizei amerikāņus pārspēja Hanss Vanakens un Romelu Lukaku. ASV izlasei vārtus guva Maliks Tilmans.
Papildu ažiotāžu ap spēli radīja Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas Disciplinārlietu komisijas svētdien pieņemtais lēmums nepiemērot vienas spēles diskvalifikāciju ASV uzbrucējam Folarinam Balogunam, kas viņam pienācās par sarkano kartīti iepriekšējā mačā. Šajā turnīrā trīs vārtus guvušais Baloguns maču sāka ASV izlases starta vienpadsmitniekā.
Mača devītajā minūtē Nikolā Raskins soda laukumā nokontrolēja bumbu un piespēlēja to uz vārtu priekšu, no kurienes to tīklā raidīja de Ketelāre. Gūto vārtu prieku gan vēlāk mazināja Amadū Onanā trauma, viņa vietā laukumā dodoties Vanakenam.
Spēles 31. minūtē Tilmans ar soda sitienu trieca bumbu vārtos un panāca 1:1, taču pāris minūtes vēlāk beļģi atgriezās vadībā - pēc Leandro Trosāra centrējuma no kreisās puses ar galvu bumbu tīklā raidīja de Ketelāre.
Otrā puslaika pirmajā pusē 57. minūtē de Ketelāre ārpus ASV izlases soda laukuma piespieda kļūdīties pretinieku vārtsargu Metjū Frīzu un bumba nonāca pie Vanakena, kurš to raidīja tukšos vārtos - 3:1. Punktu beļģu uzvarai pielika Lukaku, kurš kompensācijas laika trešajā minūtē pēc Vanakena piespēles izmantoja vēl vienu pretinieku kļūdu un guva spēles pēdējos vārtus.
Vēl astotdaļfinālos tiksies arī Argentīna ar Ēģipti un Šveice ar Kolumbiju. Ceturtdaļfinālos iekļuvušas Francija un Maroka, kā arī Anglija un Norvēģija.