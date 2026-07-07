Argentīna ar Mesi priekšgalā šovakar cīnīsies par vietu Pasaules kausa ceturtdaļfinālā
Pašreizējā pasaules čempione Argentīna ar Lionelu Mesi priekšgalā šovakar aizvadīs Pasaules kausa astotdaļfināla spēli, kurā par ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu spēkosies ar spēcīgo Ēģipti.
Argentīnas un Ēģiptes astotdaļfināla mačs Atlantā sāksies plkst. 19 pēc Latvijas laika, bet Šveice ar Kolumbiju spēli Vankūverā sāks plkst. 23. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un tīmekļa vietnē "Go3.lv".
Šo maču uzvarētājas savā starpā cīnīsies ceturtdaļfinālā.
Argentīnas futbolisti apakšgrupā uzvarēja visās trīs spēlēs, pārspējot Alžīriju (3:0), Austriju (2:0) un Jordāniju (3:1), bet izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā vien papildlaikā ar 3:2 uzveica debitanti Kaboverdi. Lionels Mesi šajā finālturnīrā guvis septiņus vārtus, kas ir tikpat, cik iespējuši francūzis Kilians Mbapē un norvēģis Ērlings Holanns.
Ēģiptei ceļš līdz astotdaļfinālam bijis sarežģītāks - apakšgrupā uzvara pār Jaunzēlandi (3:1), kā arī neizšķirti 1:1 ar Beļģiju un Irānu, bet "play-off" pirmajā kārtā pēc vēl viena neizšķirta (1:1) vien pēcspēles 11 metru sitienu sērijā tika apturēta Austrālija (4:2). Ēģiptes futbola spožākajai zvaigznei Mohamedam Salāham pagaidām ir vieni gūti vārti un divas piespēles.
Argentīna ar Ēģipti līdz šim tikusies vienā pārbaudes spēlē 2008. gadā, uzvarot ar 2:0.
Ceturtdaļfinālos iekļuvušas Francija un Maroka, Anglija un Norvēģija, kā arī Spānija un Beļģija.