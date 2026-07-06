Krištianu Ronaldu un Portugāle izstājas no Pasaules kausa
Spānijas futbolisti pirmdien Dalasā pēc uzvaras pār Portugāli iekļuva Pasaules kausa finālturnīra ceturtdaļfinālā.
Spānijas izlase uzvarēja ar 1:0 (0:0).
Mikels Ojarsabals radīja pirmo bīstamo momentu, raidot bumbu nedaudz garām Portugāles izlases labajam vārtu stabam.
16. minūtē Aleksa Baenas sitienu atvairīja Portugāles vārtsargs Djogu Košta, bet 31. minūtē garām Koštas vārtiem sita Dani Olmo.
Puslaika beigās divi bīstami momenti bija arī portugāļiem. 37. minūtē spāņu vārtsargs Unai Simons atvairīja Krištianu Ronaldu tieši vārtu vidū raidīto bumbu, bet 41. minūtē Nunu Mendeša raidītā bumba trāpīja pa vārtu pārliktni.
Otrajā puslaikā bīstamu momentu pie vārtiem praktiski nebija, bet abas komandas kopā veica astoņas maiņas, portugāļiem veicot visas atļautās piecas maiņas.
Mača kompensācijas laika pirmajā minūtē pēc ātri izspēlēta brīvsitiena tieši pēc 75. minūtē laukumā nākušā Ferrana Torresa piespēles soda laukumā vienatnē ar Koštu nokļuva desmit minūtes vēlāk laukumā devies Mikels Merino, raidot bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 1:0.
Portugāļi apakšgrupā izcīnīja tikai vienu uzvaru, ar 5:0 sagraujot Uzbekistānu, cīnījās neizšķirti ar Kongo DR (1:1), kā arī maču ar Kolumbiju noslēdza bez gūtiem vārtiem. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Portugāle ar 2:1 apspēlēja Horvātiju, izraujot uzvaru tikai kompensācijas laikā.
Spānijas futbolisti turnīru sāka ar bezvārtu neizšķirtu pret Kaboverdi, bet pēc tam uzvarēja Saūda Arābiju (4:0) un Urugvaju (1:0). Izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā spāņi ar 3:0 pārspēja Austriju. Spānija līdz pirmdienai vēl nebija ielaidusi nevienus vārtus.
Abas izlases pēdējo reizi tikās pērn UEFA Nāciju līgu finālā, kurā portugāļi bija pārāki pēcspēles sitienu sērijā, bet 2022. gadā Nāciju līgas pamatturnīrā viens duelis noslēdzās neizšķirti, bet otrajā pie panākuma tika spāņi. Abas izlases Pasaules kausā nav tikušās kopš 2018. gada, kad apakšgrupas mačs noslēdzās neizšķirti 3:3.
Plkst. 3 naktī uz otrdienu pēc Latvijas laika Sietlā tiksies ASV un Beļģija. Pasaules kausa spēļu tiešraides ir pieejamas televīzijas kanālā TV6 un tīmekļa vietnē "Go3.lv".
Ceturtdaļfinālā šī mača uzvarētāji cīnīsies ar Spāniju.
Vēl astotdaļfinālā Argentīna tiksies ar Ēģipti un Šveice - ar Kolumbiju. Jau zināmi divi ceturtdaļfināla pāri, kuros tiksies Francija ar Maroku un Anglija ar Norvēģiju.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.