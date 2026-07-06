Turcijas basketbolisti uzvar visās sešās spēlēs, Jokičam “triple-double” Serbijas panākumā
Turcijas vīriešu basketbola izlase pirmdien ar sešām uzvarām sešās spēlēs pabeidza 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmo posmu, bet Serbijas izlases uzvarā Belgradā Nikola Jokičs sakrāja "triple double".
C grupā Turcija mājās ar 95:72 (22:19, 25:22, 29:11, 19:20) pārspēja Šveici.
Uzvarētājiem 18 punktus guva Omers Jurcevens, 17 punktus - Alperens Šengins, bet a 15 punktiem - Džedi Osmans un Adems Bona, kura kontā astoņas atlēkušās bumbas.
Šveices izlasē 23 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Aleksanders Šūmahers.
Serbija mājās ar 94:81 (27:15, 27:20, 21:24, 19:22) pieveica Bosniju un Hercegovinu.
Uzvarētājiem 32 punktus guva Nikola Jovičs, ar "triple double" izcēlās Nikola Jokičs - 20 punkti, desmit atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles, bet 16 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Nikola Džurišičs.
Viesiem Luka Garza sakrāja 16 punktus un septiņas atlēkušās bumbas.
Turki uzvarēja visās sešās cīņās, četras uzvaras izcīnīja Serbija un divas - Bosnija un Hercegovina, visām iekļūstot otrajā kārtā, bet Šveice piedzīvoja zaudējumus visās sešās spēlēs.
E grupā Vācija savā laukumā ar 111:79 (22:21, 34:10, 30:25, 25:23) pārspēja Kipru.
Uzvarētājiem 20 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles sakrāja Deniss Šrēders, bet 19 punktus un desmit atlēkušās bumbas - Kristiāns Zengfelders.
Viesiem pa 14 punktiem guva Joannis Jannars un Filips Tigks.
Horvātija savā laukumā ar 103:75 (25:12, 22:19, 27:20, 29:24) pārspēja Izraēlu.
Uzvarētājiem Ivica Zubacs sakrāja 18 punktus un desmit atlēkušās bumbas, bet Dario Šaričs - 17 punktus, 11 atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.
Viesiem 21 punktu guva Jams Madars, bet 17 punktus - Adams Ariels.
Horvātijai un Vācijai sešās spēlēs ir piecas uzvaras, pirmo vietu ieņemot Horvātijai, Izraēla izcīnīja divas uzvaras, visām nodrošinot vietu otrajā kvalifikācijas kārtā, bet visās sešās spēlēs ir zaudējusi Kipra.
Ungārija G grupā mājās ar 85:70 (23:19, 23:17, 16:21, 23:13) pārspēja Beļģiju.
Uzvarētājiem 19 punktus guva Zoltāns Perls, bet viesiem trīs basketbolisti sakrāja pa desmit punktiem.
Otrā grupas mačā Francija mājās ar 98:69 (31:16, 18:14, 28:17, 21:22) pieveica Somiju.
Mājiniekiem pa 16 punktiem guva Maksims Raino, kuram arī septiņas atlēkušās bumbas, un Elije Okobo, kurš sakrāja piecas rezultatīvas piespēles.
Somiem pa 14 punktiem guva Lauri Markanens un Mikaels Jantunens, kura kontā arī piecas atlēkušās bumbas.
Francijas izlase izcīnīja piecas, Somija - četras un Ungārija - trīs uzvaras, visām turpinot cīņu otrajā kārtā, bet Beļģija turnīru beidza bez uzvarām.
Jau ziņots, ka Igaunijas izlase H grupā viesos piekāpās Čehijas izlasei ar 73:75 (20:24, 17:17, 16:11, 20:23).
Zviedrija Ļubļanā ar 88:79 (30:24, 20:21, 19:13, 19:21) uzvarēja Slovēniju.
Zviedriem Pelle Lāšons izcēlās ar 31 gūtu punktu, bet mājiniekiem 22 punktus guva Stefans Joksimovičs.
Visām komandām izcīnot par trim uzvarām, pirmo vietu ieņēma Igaunija, otro - Slovēnija, trešo - Zviedrija, bet ceturto - Čehija, kurai turnīrs ir beidzies.
Čehijas un Igaunijas komandas ir izcīnījušas pa trim uzvarām sešās spēlēs, pirmo vietu labākas savstarpējo spēļu bilances dēļ ieņemot čehiem. Trīs uzvaras piecās spēlēs ir Slovēnijai, bet divas - Zviedrijai.
Latvijas izlase F grupas spēlē mājās ar 112:66 (22:22, 32:20, 30:9, 28:15) uzvarēja Austriju, bet Polija savā laukumā ar 92:84 (18:16, 28:28, 27:21, 19:19) pārspēja Nīderlandi.
F grupā pirmo vietu ar sešām uzvarām sešās spēlēs izcīnīja Polija, trīs uzvaras tika Latvijai, divas - Nīderlandei un viena - Austrijai.