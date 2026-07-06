Latvijas basketbola izlase mērojas spēkiem ar Austriju
Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien Rīgā aizvada 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējo spēli pret Austriju.
Skuja pēc Austrijas sagraušanas: Beidzot laikam sajutām spēli
Latvijas vīriešu basketbola izlasei pārliecinošajā panākumā pār Austriju izdevās sajust spēli un noslēgt Pasaules kausa kvalifikācijas pirmo posmu ar divām uzvarām, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības spēlētājs Toms Skuja.
"Pirmkārt, forši, ka uzvarējām. Beidzot laikam sajutām to spēli. Protams, tā sajušana ir vienmēr, bet kad zini, ka ir tie +30 vai cik punkti, ir forši," teica Skuja.
Pirmajās divās ceturtdaļās latvieši bija iekrājuši 12 punktu pārsvaru, taču, atgriežoties laukumā pēc puslaika pārtraukuma, nākamajās desmit minūtēs palielināja pārsvaru līdz +33.
"Ģērbtuvē vienkārši sarunājām, ka ir jāpabeidz šis pirmais posms uz tiešām pozitīvas nots. To mēs arī darījām, viss izdevās," norādīja basketbolists.
Skuja nedevās laukumā cīņā ar Nīderlandi, taču pret Austriju laukumā pavadītajās nepilnās 20 minūtēs izcēlās ar sešiem punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm.
"Pagājušo spēli uzvarējām, tāpēc viss kārtībā, tagad arī dabūju uzspēlēt. Viss izdevās ļoti labi, šajā logā ir 2-0. Protams, gribējām vairāk uzvarēt Nīderlandi, bet kā ir, tā ir," stāstīja Latvijas izlases spēlētājs.
F grupā pirmo vietu ar sešām uzvarām sešās spēlēs izcīnīja Polija, trīs uzvaras tika Latvijai, divas - Nīderlandei un viena - Austrijai.
Trīs labākās F grupas komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā tiksies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku, un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.