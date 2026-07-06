Latvijas U18 volejbolistes pēc zaudējuma Itālijai saglabā ticību cīņai par uzvarām Rīgā
Augšupejoša snieguma līkne vēl nedeva Latvijas U18 volejbolistēm iespēja atņemt kaut setu Eiropas čempionāta galvenajām favorītēm, tomēr pēc spēles pret Itāliju pieaugusi pārliecība par izredzēm atlikušajās divās spēlēs pacīnīties par vēl kādu panākumu turnīrā Rīgā. Arvila Keiša vadītā komanda trīs daļās sadalītā grupu turnīra otro cēlienu pabeidza ar 0-3 (18:25, 11:25, 16:25) zaudējumu medaļām bagātākajai šīs vecuma grupas nācijai Itālijai, bet šonedēļ vēl spēlēs pret Čehiju un Beļģiju.
Līdzīgi kā dienu iepriekš pret otru grupas favorīti Turciju, arī pret itālietēm Latvijas izlase ļoti labi aizvadīja pirmo setu, kura vidū pēc Adrianas Bukovskas precīzā sitiena mājinieces izvirzījās vadībā ar 12-10. Tam gan sekoja pretinieču izrāviens un galotni Itālija sagaidīja jau ar komfortablu pārsvaru. Pretiniecēm bija liels pārsvars tīkla vidū, kur viņas spēles gaitā guva 16 punktus ar bloku, tomēr uzbrukumos no malām Latvijas volejbolistēm biežāk izdevās pārspēt pretinieces. Otrajā un trešajā setā gan viešņu pārsvars pieauga un Itālija izcīnīja uzvaru ar 3-0 (25:18, 25:11, 25:16), ko gan pārlieku nesvinēja, ļaujot noprast, ka nebija pārāk apmierinātas ar sniegumu un rezultātu.
Latvijas izlases sastāvā ar 11 punktiem rezultatīvākā bija komandas kapteine Linda Račiņa, 6 punktus guva Adriana Bukovska, bet par labāko spēlētāju tika atzīta libero pozīcijas spēlētāja Loreta Arhipova. “Spēle bija ļoti laba. Mēs bijām labi sagatavojušās, centāmies, labi piesedzām bumbu un varam būt tiešām lepnas par parādīto sniegumu pret tik augsta līmeņa pretiniecēm. Viņas viennozīmīgi ir turnīra labākās bloķētājas, taču centāmies viņas pamānīt, izsist no spēles. Manuprāt, tas mums labi izdevās, īpaši jau pirmajā setā. Arī servju uzņemšana bija laba, pie tā esam strādājušas treniņos, tāpēc ir liels prieks, ka redzam šī darba rezultātu. Pēc spēlēm pret vadošajām komandām būs interesanti redzēt, ko varēsim parādīt pret Čehiju un Beļģiju, kuras tomēr ir mūsu līmenim tuvākas komandas. Domāju, ka mēs varēsim ar viņām pacīnīties.”
Iepriecināts par Latvijas komandas sniegumu bija itālietis Daniēle Mario Kaprioti, kurš jau četrus gadus ir Latvijas pieaugušo sieviešu izlases galvenais treneris, bet kopš 2024. gada – arī Latvijas Volejbola federācijas sporta direktors: “Itālijas komanda bija ļoti neapmierināta ar spēles gaitu, kaut arī šķietami pārliecinoši uzvarēja. Mēs spēlējām ļoti labi, spējām veikt pareizu spiedienu uz pretiniecēm. Uzlabojumu komandas sniegumā redzu no spēles uz spēli. Jo vairāk meitenes spēlē šādā līmenī, jo drošāk viņas pret šādām pretiniecēm jūtas. Protams, pret tik augsta līmeņa komandām ir citi ātrumi, citi izmēri, taču mūsu meitenes ar savu cīņassparu radīja iespējas un lika pretiniecēm nervozēt, tāpēc viņas ne vienmēr trāpīja savus sitienus. Tā ir mūsu komandas kvalitāte, ko varam likt pretī šāda līmeņa komandām.”
Pirms pēdējām divām spēļu kārtām Rīgas grupā ar 5 uzvarām vadībā ir Turcijas un Itālijas komandas, 3 panākumus guvušas Spānijas un Polijas volejbolistes, bet ar 2 uzvarām piekto vietu ieņem Beļģija. Latvijas un Čehijas izlasēm ir pa uzvarai, bet Islande pagaidām ir tukšā. Divas labākās komandas iekļūs pusfinālā, kur sacentīsies ar Šauļu grupas uzvarētājām, bet trešo vietu ieguvējas iegūs tiesības piedalīties nākamā gada pasaules čempionātā U19 vecuma grupā.
Situācija Rīgas grupā: 1. Turcija 5-0, 2. Itālija 5-0, 3. Spānija 3-2, 4. Polija 3-2, 5. Beļģija 2-3, 6. Čehija 1-4, 7. Latvija 1-4, 8. Islande 0-5.
Situācija Šauļu grupā: 1. Bulgārija 4-1, 2. Ungārija 4-1, 3. Francija 4-1, 4. Vācija 4-1, 5. Nīderlande 3-2, 6. Grieķija 1-4, 7. Somija 0-5, 8. Lietuva 0-5.
Latvietēm vēl atlikušas spēles pret Čehiju (trešdien, 8. jūlijā, pulksten 20) un Beļģiju (ceturtdien, 9. jūlijā, pulksten 20).