Latvijas basketbola izlase mērojas spēkiem ar Austriju
Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien Rīgā aizvada 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējo spēli pret Austriju.
Gailītis pēc Austrijas sagraušanas slavē Latvijas izlases kvalitāti: Spēlējām labi un pareizi
Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Jānis Gailītis ir apmierināts ar spēles kvalitāti gan cīņā ar Austriju, gan Nīderlandi, preses konferencē atzina Gailītis.
Piektdien Latvijas basketbolisti smagā cīņā uzvarēja Nīderlandi, un Gailītis izcēla, ka ir apmierināts ar basketbolistu sniegumu abos panākumos.
"Esmu priecīgs par kvalitāti abās spēlēs. Ar Nīderlandi mums bija grūtības ļoti bieži materializēt savu pārsvaru. Gan procentu ziņā mēs to redzējām, gan garām aizmestajos metienos. Domāju, ka bija lielas iespējas, ka pēdējās piecās minūtēs varējām būt ar labāku pārsvaru nekā tas bija," stāstīja treneris.
Viņš norādīja, ka pret austriešiem bija vieglāka cīņa nekā tas bija pret Nīderlandi.
"Mēs gribam spēlēt ātri un fiziski, ar enerģiju. Man patika četru spēļu progress. Ticam, ka jo labāk spēlēsim, jo lielākas iespējas uzvarēt, tāpēc arī runājam par kvalitāti nevis par uzvarām," teica Gailītis.
"Vienmēr var spēlēt labāk, bet šodien spēlējām labi, pareizi. Šodien bija kvalitatīva spēle. Šodien spēlējām labāk, jo mums bija 31 rezultatīva piespēle atšķirībā no spēles pret Nīderlandi, kad otrajā puslaikā mēģinājām pārāk individuāli meklēt iespējas," viņš piebilda.
Gailītis kļuva par Latvijas izlases galveno treneri marta beigās. Viņš izcēla, ka jau iepriekš valstsvienībā ilgāku laiku pavadījis kā viens no asistentiem, tāpēc darbs izlasē nav kaut kas pavisam jauns.
"Man patīk tas, ko es daru. Protams, vieglāk ir dzīvot, ja uzvari nevis zaudē. Tas, ka cenšamies kaut ko uzbūvēt lielā ātrumā, man liekas interesanti. Mūsu darbs ir palīdzēt. 12 gadus esmu galvenais treneris, bet izlasē tas ir īpaši," skaidroja Gailītis, piebilstot, ka ir patīkami ar komandu runāt latviešu valodā.
Savukārt Mārtiņš Laksa, kurš uzvarā pār Austriju izcēlās ar 20 gūtajiem punktiem, priecājās par pārliecinošu panākumu savu līdzjutēju priekšā.
"Vienmēr ir lieliski spēlēt šajā arēnā, tā ir pilna ar mūsu faniem, un vilkt mugurā izlases kreklu ar savas valsts karogu, Tas ir liels gods un vienmēr mēģinu to izbaudīt," teica Latvijas izlases spēlētājs.
Viņš šajā mačā realizēja sešus no septiņiem tālmetieniem, un basketbolists norādīja, ka ir grūti raksturot sajūtas, kad pilnas tribīnes atbalsta pēc precīzajiem metieniem.
"Tribīnes eksplodē, un tas ir tas, kas dod papildu enerģiju un dzen uz priekšu, turpināt ar tādu pašu atdevi nākošo epizodi, cīnīties par katru bumbu," viņš piebilda.
F grupā pirmo vietu ar sešām uzvarām sešās spēlēs izcīnīja Polija, trīs uzvaras tika Latvijai, divas - Nīderlandei un viena - Austrijai.
Trīs labākās F grupas komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā tiksies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku, un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.