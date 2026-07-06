Ostapenko un Arevalo pēc dramatiskas cīņas sasniedz Vimbldonas pusfinālu jauktajās dubultspēlēs
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marselo Arevalo pirmdien sasniedza Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību pusfinālu.
Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, ar 6-4, 7-6 (9:7) pārspēja 38 gadus veco vācieti Lauru Zīgemundi un 42 gadus veco francūzi Eduāru Rožē-Vaselēnu.
Pirmajā setā abi dueti pārliecinoši vinnēja pirmos deviņus geimus, bet desmitajā izmantoja pirmo no divām breikbumbām - 6-4.
Arī otrajā setā ritēja līdzvērtīgu pretinieku cīņa. Ar otro breikbumbu Latvijas/Salvadoras duets izvirzījās vadībā ar 3-1, taču septītajā geimā pretinieki atspēlējās, izmantojot trešo no trijām breikbumbām pēc kārtas, nākamajā geimā izlīdzinot rezultātu - 4-4.
Taibreikā pretinieki panāca vadību ar 3:1, taču Ostapenko ar Arevalo uzvarēja četras izspēles pēc kārtas (5:3).
Nākamās trīs izspēles uzvarēja pretinieki, panākot 6:5, taču tā bija pēdējā reize mačā, kad viņi bija vadībā, Ostapenko ar Arevalo uzvarot ar 9:7.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko un Arevalo ar 6-2, 6-7 (4:7), 7-6 (10:7) pieveica krievieti Veru Zvonarjovu un Francijas tenisistu Albano Oliveti, bet otrajā kārtā ar 6-2, 6-2 uzvarēja vēl vienu internacionālo duetu, kurā spēlē 42 gadus vecā horvātiete Dārija Jurāka-Šreibere un 38 gadus vecais argentīnietis Andres Molteni.
Līdz šim labākais Ostapenko sniegums "Grand Slam" turnīru jaukto dubultspēļu sacensībās ir fināls Vimbldonā 2019. gadā, spēlējot pārī ar zviedru Robertu Lindstedu.
Šogad Vimbldonā vienspēlēs Ostapenko tika līdz trešajai kārtai, bet dubultspēlēs - līdz otrajai kārtai.
Vimbldonas čempionāts ir sezonas trešais "Grand Slam" turnīrs, kurā tiek spēlēts zāles seguma kortos.