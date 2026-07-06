Ogres “United” negaisa laikā izcīna uzvaru pār “Super Nova”
Ogres "United" pirmdien Rīgā negaisa laikā svinēja uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 22. kārtas izbraukuma spēlē, izcīnot trešo uzvaru piecās pēdējās spēlēs.
"United" ar 2:1 (0:0) pieveica "Super Nova" komandu.
Pirmajā puslaikā komandas pa reizei trāpīja pa pretinieku vārtu labo stabu, bet otrajā puslaikā bumba vēlreiz trāpīja pa mājinieku vārtu stabu.
Rezultātu 47. minūtē pēc stūra sitiena izpildes no labās puses atklāja Kristers Čudars, pēc kura sitiena no gaisa bumba trāpīja pa kāju Valerijam Lizunovam un ielidoja vārtu augšējā stūrī - 1:0 viesu labā.
79. minūtē viesi vēlreiz guva vārtus pēc stūra sitiena. Šoreiz stūra sitiens tika izpildīts no kreisās puses, un pēc Arsentija Dorošenko piespēles bumbu ar galvu vārtu kreisajā apakšējā stūrī raidīja Aleksejs Kudeļkins - 2:0.
Mājinieki mača kompensācijas laika trešajā minūtē vienus vārtus, arī pēc stūra sitiena, atguva. Pēc Samatē Amadu piespēles no soda laukuma labās puses Mārcis Ošs no viesu vārtsarga laukuma līnijas ar galvu raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī - 1:2.
"Super Nova" iepriekšējā kārtā mačā ar tukumniekiem pārtrauca sešu neuzvarētu spēļu sēriju. Savukārt Ogres komanda, kas bez uzvarām bija savās pirmajās 17 spēlēs, no nākamajām četrām ir uzvarējusi divās.
Pirmajā aplī "Super Nova" bija pārāka ar 2:1, bet otrajā - ar 3:1.
Piektdien "Riga" savā laukumā ar 3:0 pārspēja "Jelgavu". Sestdien "Daugavpils" mājās ar 3:1 pārspēja "Liepāju", bet RFS savā laukumā spēlēja 1:1 ar "Auda" komandu. Svētdien "Grobiņa" mājās ar 3:1 uzveica tiešo konkurenti "Tukums 2000".
22 mačos RFS ir 56, "Riga" komandai - 55, "Auda" komandai - 40, "Liepājai" - 28, "Daugavpilij" - 27, "Jelgavai" - 25, "Super Nova" komandai - 24, "Grobiņai" - 20, "Tukums 2000" vienībai - 17 un Ogres "United" - 13 punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.