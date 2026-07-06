“Es lūdzu FIFA pārskatīt lēmumu”: Tramps atzīst iejaukšanos Baloguna sarkanās kartītes lietā
ASV prezidents Donalds Tramps apstiprinājis, ka lūdzis FIFA pārskatīt ASV futbola izlases uzbrucējam Folarinam Balogunam piešķirto sarkanās kartītes diskvalifikāciju, pirms organizācija mainīja savu lēmumu un atļāva spēlētājam piedalīties pirmdienas vakarā gaidāmajā Pasaules kausa astotdaļfināla mačā pret Beļģiju.
“Es lūdzu FIFA pārskatīt,” Tramps sacīja, atbildot uz žurnālista jautājumu pasākumā Ovālajā kabinetā. Vienlaikus ASV prezidents uzsvēra, ka ar pašu gala lēmumu viņam “nebija nekāda sakara”.
FIFA lēmums ļaut Balogunam spēlēt izraisījis plašu sašutumu sporta pasaulē. Baloguns, kurš tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem ASV izlases spēlētājiem, sākotnēji bija saņēmis vienas spēles diskvalifikāciju pēc sarkanās kartītes mačā pret Bosniju un Hercegovinu. ASV šo spēli uzvarēja, tomēr Baloguna noraidījums radīja bažas par komandas izredzēm nākamajā kārtā pret Beļģiju.
Tramps apstiprināja, ka runājis ar FIFA prezidentu Džanni Infantīno, kuru nosauca par “ļoti cienītu” personu. ASV prezidents skaidroja, ka sportu saprotot “ļoti labi”, un pauda pārliecību, ka Baloguna epizode nemaz neesot bijusi pārkāpums.
Pēc Trampa teiktā, tā drīzāk bijusi situācija, kurā “divi lieliski atlēti saskrējās un sapinās”. Viņš norādīja, ka tas neesot bijis gadījums, kad spēlētājs kādam “iesit pa seju”, un kritizēja tiesneša lēmumu.
ASV prezidents arī asi iebilda pret to, ka spēlētājs tiek sodīts ar liegumu piedalīties nākamajā Pasaules kausa spēlē. “Viena lieta ir sodīt kādu konkrētajā spēlē, bet kā var sodīt viņu par spēli, kas vēl nemaz nav aizvadīta?” sacīja Tramps. “Tas ir ļoti netaisnīgi. Tā nedrīkst darīt.”
FIFA prezidents Infantīno savukārt apstiprinājis, ka saņēmis Trampa zvanu par Baloguna sarkano kartīti. Viņš norādīja, ka regulāri apspriež ar Pasaules kausu saistītus jautājumus ar ASV prezidentu, kā arī ar citu valstu vadītājiem, amatpersonām, futbola pārstāvjiem un uzņēmējiem.
Infantīno skaidroja, ka Trampam izklāstījis — Baloguna lietā notiek juridisks process FIFA neatkarīgajās disciplinārajās institūcijās un lēmumu pieņems kompetentās struktūras.
Tomēr skandāls ar to nav beidzies. Beļģijas Karaliskā futbola asociācija paziņojusi, ka apstrīdēs Baloguna tiesības piedalīties gaidāmajā mačā. Asociācija norādīja, ka tai neesot citas izvēles kā apstrīdēt spēlētāja pielaišanu spēlei.
Beļģijas puse uzsver, ka neatkarīgi no mača sportiskā iznākuma tā ir nopietni nobažījusies par notikumu gaitu un turpinās aizstāvēt ētikas, godīgas konkurences un futbola interešu pamatprincipus.
Baloguna sarkanā kartīte tika parādīta pēc video atkārtojuma pārbaudes, kurā bija redzams, kā viņš, šķietami netīšām, uzkāpj pretinieku spēlētājam uz kājas. Šis lēmums izraisīja dusmas ASV futbola līdzjutēju vidū, bet pēc FIFA pavērsiena sašutums jau pāraudzis starptautiskā strīdā par politiskas ietekmes iespējamo lomu sporta lēmumos.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio atzinīgi novērtēja FIFA lēmumu un sākotnējo sarkano kartīti nodēvēja par sliktu lēmumu. Viņš arī pajokoja, ka šo jautājumu varētu pieminēt NATO samitā, kur amerikāņiem būs jātiekas arī ar beļģiem.
Tikmēr Baltajā namā Tramps paziņoja, ka spēle pret Beļģiju tagad būšot “pārsteidzoša”, jo abas izlases varēs spēlēt pilnā sastāvā.