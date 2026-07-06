Latvijas basketbolisti pēc pirmā puslaika ir vadībā pret Austriju
Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējā spēlē pēc pirmā puslaika ar 54:42 uzvar Austriju.
Maču "Xiaomi Arēnā" tiešraidē translē televīzijas kanāls LTV7.
Mača rezultātu ar precīzu soda metienu atklāja Artūrs Žagars, bet trešās minūtes beigās Nordins Kapičs, gūdams divus punktus un panākdams 6:6, lēcienā zem Latvijas izlases groza ar elkoni Žagaram pārsita lūpu, kuram tika sniegta medicīniskā palīdzība un kuru laukumā nomainīja Toms Skuja. Septītajā minūtē, kad rezultāts bija 17:13 mājinieku labā, Žagars atgriezās laukumā un pēc spēlētas minūtes ar trīspunktu metienu panāca Latvijas izlases lielāko pārsvaru pirmajā ceturtdaļā - 20:13.
Austrieši līdz ceturtdaļas beigām atspēlējās, atlikušajā laikā sešus punktus gūstot Starlinam Inoam. Vispirms viņš realizēja divus soda metienus, bet sekundi pirms ceturtdaļas beigām realizēja patālu tālmetienu un pēc tam arī soda metienu, jo metiena brīdī noteikumus pret viņu pārkāpa Rolands Šmits - 22:22.
Otro ceturtdaļu ar precīzu tālmetienu sāka Roberts Blumbergs, latviešiem pakāpeniski palielinot pārsvaru un pēc Kārļa Šiliņa divpunktu metiena panākot 15 punktus pārsvaru - 50:35.
F grupā pirmo vietu ar piecām uzvarām piecās spēlēs ir nodrošinājusi Polija, pa divām uzvarām ir Nīderlandei un Latvijai, bet Austrija ir izcīnījusi vienu uzvaru.
Pirms pēdējās kārtas Latvijas komanda ar divām uzvarām F grupā ieņem trešo vietu, bet austrieši ar vienu uzvaru ir ceturtie, un cīņas turpināšanai viņiem ir nepieciešama uzvara ar vismaz 20 punktu pārsvaru.
Piektdien Latvijas izlase galvenā trenera Jāņa Gailīša debijā oficiālās spēlēs viesos ar 72:69 uzvarēja Nīderlandi.
Pirmajās 2027. gada PK kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 86:68 pārspēja Austriju, bet februāra izskaņā savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84. Marta sākumā Latvija ar 72:92 zaudēja Polijas valstsvienībai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.
Trīs labākās F grupas komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā tiksies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku, un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Latvijas izlases sastāvs pret Austriju:
Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Rolands Šmits (bez kluba), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Klāvs Čavars (bez kluba), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mārtiņš Laksa ("Krosno", Polija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Toms Skuja (bez kluba), Kristaps Ķilps (Toruņas "Twarde Pierniki", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija), Artūrs Žagars (bez kluba), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija).
Austrijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Erols Erseks (Heidelbergas "MLP Academics", Vācija), Daniels Frīdrihs, Miro Zaps (abi - Gmundenes "Swans", Austrija), Niko Železniks (Klosterneiburgas "Dukes", Austrija), Timo Lanmillers ("Rasta Vechta", Vācija), Florians Kepels, Edi Patekars (abi - Obervartas "Gunners", Austrija), Daniels Grgičs (Kapfenbergas "Bulls", Austrija), Nordins Kapičs (Dienvidkarolīnas Universitāte, NCAA), Finns Šots (Jūtas Universitāte, NCAA), Ēriks Dīcs (Traiskirhenes "Lions", Austrija), Elvīrs Jakupovičs, Starlins Inoa Gils (Velsas "Flyers", Austrija).