Telpu futbola čempione “Riga” atsakās no eirokausiem un, visticamāk, arī no virslīgas
Ceturto sezonu pēc kārtas "Optibet" telpu futbola virslīgā uzvarējusī "Riga" nespēlēs virslīgā un Čempionu līgā, pirmdien paziņoja tīmekļa vietne "Sportacentrs.lv".
Atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, "Sportacentrs.com" ziņo, ka "Riga" nākamsezon virslīgā nestartēs.
"Klubs jau oficiāli ir atteicies arī no UEFA telpu futbola Čempionu līgas ceļazīmes, kas tādējādi pārgājusi vicečempiones "Beitar" rīcībā," ziņo portāls.
"Juridiski "Riga" vēl nav atteikusies no dalības virslīgā," "Sportacentrs.com" citē Latvijas Futbola federācijas (LFF) Telpu futbola sacensību projektu vadītāju Jāni Nartišu, kurš piebilst, ka licencēšanas process norisināsies līdz augusta sākumam un teorētiski "Riga" vēl var iesniegt pieteikumu dalībai, taču praktiski ir skaidrs, ka tas nenotiks.
Nartišs sarunā ar portālu ir paudis, ka "no dalības Čempionu līgā "Riga" jau atteikusies pavisam oficiāli" un Latviju Čempionu līgā pārstāvēs "Beitar"".
Jau ziņots, ka maijā "Riga" ceturto reizi pēc kārtas uzvarēja Latvijas čempionātā.
Pagājušās sezonas Čempionu līgas turnīrā "Riga" cieta zaudējumu ceturtdaļfinālā.