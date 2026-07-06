Pogačars pārņem “Tour de France” vadību; Skujiņš trešajā posmā finišē 65. vietā
Latvijas riteņbraucēji Toms Skujiņš un Krists Neilands pirmdien daudzdienu velobrauciena "Tour de France" trešajā posmā ieņēma attiecīgi 65. un 102. vietu, bet uzvaru svinēja četrkārtējais šo sacensību uzvarētājs slovēnis Tadejs Pogačars, kļūstot par līderi arī kopvērtējumā.
Pirmdien riteņbraucēji Pirenejos sacentās 195,9 kilometrus garā distancē ar vienu pirmās kategorijas un trim trešās kategorijas kāpumiem, kā arī vienu starpfinišu.
Pogačars ("UAE Team Emirates - XRG") uzvarēja, distancē pavadot četras stundas 45 minūtes un 11 sekundes.
Finišā braucot kalnā, viņš par divām sekundēm apsteidza dāni Jonasu Vingegordu ("Visma"/"Lease a Bike"), ekvadorieti Ričardu Karapasu ("EF Education - EasyPost") un francūzi Polu Seksasu ("Decathlon CMA CGM").
"Lidl - Trek" braucējs Skujiņš finišēja 17 braucēju grupiņā, uzvarētājam piekāpjoties 13 minūtes un 35 sekundes un ieņemot 65. vietu, bet Neilands (NSN) ieņēma 120. vietu 183 sportistu konkurencē un slovēnim zaudēja 23 minūtes un 52 sekundes.
Pēc trim posmiem par līderi ir kļuvis Pogačars, kurš bez divām sekundēm finišā Vingegordam nopelnīja arī četras sekundes vairāk nekā konkurents.
Tieši tāds pats laiks ir dānim, taču Pogačars līdzšinējos trīs posmos ir finišējis augstākās vietās par konkurentu. Trešo vietu ieņem līdera komandas biedrs un otrā posma uzvarētājs meksikānis Isaks del Toro.
Skujiņš ieņem 73. vietu, līderiem zaudējot 31 minūti un 28 sekundes, bet Neilands - 118. vietu, no Pogačara atpaliekot 40 minūtes un 43 sekundes.
Spānijā norisinājās tūres pirmie trīs posmi, trešajam no tiem finišējot jau Francijas Pirenejos.
Skujiņš "Tour de France" sacenšas astoto, bet Neilands - sesto reizi karjerā.
Neilanda labākais rezultāts "Tour de France" ir vienā no 2023. gada tūres posmiem izcīnītā ceturtā vieta. Skujiņš 2020. gadā vienā no posmiem finišēja otrais.
"Tour de France", kas notiek 113. reizi, beigsies 26. jūlijā Elizejas laukos Parīzē.
Pērn "Tour de France" uzvarēja slovēnis Tadejs Pogačars, bet Neilands un Skujiņš ieņēma attiecīgi 88. un 95. vietu.