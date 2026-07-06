“Politiķu dribls” pulcē pazīstamus politiķus un sporta pārstāvjus
“Xiaomi Arēnā” aizvadītas basketbola sacensības “Politiķu dribls”, kurās politisko partiju pārstāvji šoreiz sacentās nevis debatēs vai priekšvēlēšanu saukļos, bet basketbola ...
FOTO: politiķi nomaina tribīnes pret basketbola laukumu “Politiķu driblā”
“Xiaomi Arēnā” aizvadītas basketbola sacensības “Politiķu dribls”, kurās politisko partiju pārstāvji šoreiz sacentās nevis debatēs vai priekšvēlēšanu saukļos, bet basketbola laukumā. Turnīrā piedalījās ministri, deputāti, deputātu kandidāti un sporta nozares pārstāvji, bet sacensību noslēgumā notika arī partiju pārstāvju diskusija par aktuālajiem jautājumiem sporta politikas jomā.
Pasākuma laikā komandas cīnījās par uzvaru un piemiņas medaļām, bet līdzjutējiem un skatītājiem bija iespēja klātienē vērot, kā politiķi pārbauda ne tikai metiena precizitāti un komandas spēli, bet arī raksturu, izturību un prasmi pielāgoties konkurentu taktikai.
“Gan basketbola laukumā, gan arī politikā cīņas iznākumu izšķir ne tikai meistarība, bet arī raksturs, prasme izmantot savus stiprākos argumentus un konkurentu vājās vietas. Turklāt ievērojot noteikumus un ar cieņu izturoties pret citiem dalībniekiem. “Politiķu dribls” būs laba sportiska iesildīšanās, partijām sākot garo pirmsvēlēšanu maratonu,” pirms turnīra uzsvēra Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis.
Pieteikt turnīram savu komandu tika aicinātas astoņas populārākās politiskās partijas pēc SKDS datiem uz 1. jūniju. Dalībai atsaucās septiņas partijas, savukārt “Suverēnā vara” komandu nepieteica, tādēļ tās vietā tika uzaicināta Latvijas Sporta federāciju padomes komanda.
Turnīra dalībnieki tika sadalīti divās grupās, kurās aizvadīja apļa turnīra spēles. Pēc tam grupu labākās komandas pusfinālā un finālspēlēs noskaidroja uzvarētājus un piemiņas medaļu īpašniekus.
Sacensībās piedalījās “Latvija pirmajā vietā”, “Progresīvie”, “Apvienotais saraksts”, “Jaunā Vienotība”, Zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, “Mēs mainām noteikumus” un Latvijas Sporta federāciju padomes komanda.
Komandu sastāvos bija pieteikti vairāki sabiedrībā pazīstami politiķi un sporta cilvēki, tostarp Kaspars Krištopans, Kristaps Krištopans, Mairis Briedis, Atis Švinka, Andris Sprūds, Andris Kulbergs, Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Ainars Latkovskis, Raimonds Čudars, Viktors Valainis, Pēteris Apinis, Jānis Vitenbergs, Andris Čuda, Ēriks Pucens, Jāzeps Baško, Vladimirs Šteinbergs, Dmitrijs Miļkevičs un citi.
Pēc basketbola spēlēm pasākums turpinājās ar diskusiju par sporta politikas aktualitātēm. Tajā piedalījās Kristaps Krištopans, Kaspars Briškens, Raimonds Bergmanis, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Viktors Valainis, Andris Čuda un Jāzeps Baško.