Belohvoščiks smagā “Sibiu Cycling Tour” kalnu posmā finišē 106. vietā
Latvijas riteņbraucējs Kristiāns Belohvoščiks pirmdien Rumānijā velobrauciena "Sibiu Cycling Tour" (UCI kat. 2.1) trešajā posmā finišēja 106. vietā.
Šajā posmā riteņbraucēji veica 157,4 kilometrus ar vienu trešās kategorijas kāpumu pirmajā pusē un augstākās grūtības pakāpes kāpumu ("hors categorie") finišā, tādējādi distance arī šajā posmā nebija piemērota sprinteriem, tajā skaitā Belohvoščikam.
Otro dienu pēc kārtas solo finišā uzvaru svinēja itālis Lorenco Marks Fins ("Red Bull - Bora - hansgrohe"), kurš distanci veica trīs stundās 34 minūtēs un 17 sekundēs, par 13 sekundēm pārspējot nīderlandieti Voutu Pūlsu ("Unibet Rose Rockets") un Dienvidāfrikas riteņbraucēju Baironu Muntonu ("Modern Adventure").
Belohvoščiks ("Bike Aid") bija kopā ar riteņbraucējiem, kas zaudēja 25 minūtes un 35 sekundes.
Kopvērtējumā par līderi kļuvis Fins, kurš par 55 sekundēm apsteidz Muntonu. Belohvoščiks zaudē vairāk nekā 40 minūtes un ir 100. pozīcijā.
Četru posmu velobrauciens noslēgsies otrdien.