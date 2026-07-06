“Noteikumi tagad mainās pa telefonu?” ASV futbolista Baloguna lieta izraisa vētru sociālajos tīklos
ASV futbolists Folarins Baloguns bija saņēmis tiešo sarkano kartīti Amerikas Savienoto Valstu uzvarā ar 2:0 pār Bosniju un Hercegovinu, kas automātiski nozīmēja vienas spēles diskvalifikāciju. Taču pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps personīgi piezvanīja FIFA prezidentam Džanni Infantīno, lūdzot pārskatīt spēlētājam piemēroto sodu, pasaules futbola jumtorganizācija pieņēma pārsteidzošu lēmumu — Balogunam tomēr ļaut piedalīties nākamajā spēlē.
Jauns.lv jau vēstīja, ka svētdien, 5. jūlijā, kļuva zināms, ka FIFA ir atļāvusi ASV zvaigznei uzbrucējam Folarinam Balogunam spēlēt Pasaules kausa rīkotājvalsts izšķirošajā duelī pret Beļģiju, neraugoties uz viņa sarkanās kartītes diskvalifikāciju, pēc tam kad prezidents Donalds Tramps personīgi bija piezvanījis FIFA prezidentam. Šis lēmums izraisījis asu strīdu, kas satricinājis turnīru.
Pats Tramps šo lēmumu slavēja, rakstot: "Paldies FIFA par pareizu rīcību un lielas netaisnības novēršanu," rakstīja Tramps. Vēlāk vairāki mediji ziņoja, ka Tramps pirms tam personīgi zvanījis FIFA prezidentam Džanni Infantīno, aicinot pārskatīt piešķirto diskvalifikāciju.
Beļģijas futbola amatpersonas lēmumu nekavējoties asi kritizēja, paziņojumā norādot, ka ir “pārsteigtas” par soli, kas ir “tiešā pretrunā” pašas FIFA noteikumiem.
Beļģijas Karaliskā futbola asociācija paziņoja, ka “izvērtē visas iespējamās rīcības iespējas”, lai “aizsargātu visu dalībkomandu leģitīmās tiesības un aizstāvētu godīgas spēles pamatprincipus mūsu sportā”. “Es nezināju, ka FIFA Pasaules kausā 5. jūlijs tagad ir 1. aprīlis un ka ir Joku diena,” preses konferencē piebilda Beļģijas treneris Rudi Garsija.
Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) kritikai pirmdien pievienojās arī Beļģijas ārlietu ministrs Maksims Prevo un Eiropas komisārs starppaaudžu taisnīguma, jaunatnes, kultūras un sporta jautājumos Glens Mikallefs.
"Ja šī nesaprotamā lēmuma iemesls tiešām ir telefona zvans, tas būtu klajš futbola un sporta elementārāko noteikumu pārkāpums. Tas būtu ļoti nopietni. Kā FIFA joprojām varētu ticami atsaukties uz godīgu spēli?" teikts Prevo paziņojumā.
Uz FIFA lēmuma sekām norādīja arī Eiropas sporta galvenā amatpersona Mikallefs. "Sporta lēmumu ietekmēšana apdraudētu sporta autonomiju. Tā vietā mums jākoncentrējas uz reālajām pārvaldības problēmām, ar kurām saskaras sports, tostarp sporta kā ieroča izmantošanu politiskiem mērķiem," sacīja Mikallefs.
Arī sociālajos tīklos FIFA lēmums izraisījis strauju un ļoti emocionālu reakciju — daļa futbola līdzjutēju to uztvēra kā pierādījumu tam, ka turnīra noteikumus iespējams pielāgot politiskam spiedienam, nevis vienādi piemērot visām komandām. Vairāki komentētāji rakstīja, ka “viena Trampa zvana” dēļ FIFA esot gatava saliekt pati savus noteikumus, un šo gadījumu sauca par vēl vienu smagu triecienu turnīra uzticamībai.
The most CORRUPT FIFA World Cup— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 5, 2026
FIFA SUSPENDS Team USA Player, Folarin Balogun’s Red Card after White House Appeal
Every VAR call is now in question ESPECIALLY with that last Iran OFFSIDE call.
I like team USA and this is still a JOKE to me. You reviewed it with VAR, you gave…
Īpaši asi izskanēja aicinājumi pārējām komandām boikotēt sacensības vai pat pieprasīt ASV izslēgšanu no turnīra, jo, pēc kritiķu domām, šāds lēmums rada nevienlīdzīgus spēles apstākļus un jebkuru iespējamo ASV panākumu apzīmogo ar “zvaigznīti”.
Citi lietotāji vērsās tieši pret FIFA prezidentu Džanni Infantīno, pieprasot viņa atkāpšanos un dēvējot organizāciju par apkaunojumu futbolam, savukārt Beļģijas atbalstītāji pauda cerību, ka komanda laukumā pati “atjaunos taisnīgumu”, izslēdzot ASV no turnīra.
Tomēr reakcija nebija viennozīmīga: daļa komentētāju aizstāvēja lēmumu, uzsverot, ka Balogunam vispār nevajadzēja saņemt sarkano kartīti, jo epizode esot izvērtēta nepareizi — palēninājumā, nevis normālā ātrumā, kā tas būtu jādara, vērtējot pārkāpuma intensitāti. Šie lietotāji norādīja, ka FIFA šoreiz vienkārši labojusi sliktu lēmumu, un kritizēja tos, kuri sašutuši tikai tāpēc, ka labumu no tā guvusi ASV izlase.
Vienlaikus sociālajos tīklos netrūka arī ironijas un joku, īpaši tādu, kuros lietotāji izmantoja mākslīgā intelekta ģenerētus attēlus, montāžas un memes pārvērstas situācijas.
DE LA FIFA Y EL FUTBOL YA NO QUEDA NADA, TRUMP IMPUSO SUS PROPIAS REGLAS DE JUEGO, ANULANDO UNA TARJETA ROJA Y ADVIRTIENDOLE A LOS REFERES DE QUE EL QUE MANDA ES EL! pic.twitter.com/mWpoyOWtmJ— Angel Belas (@ciovoarbanija) July 6, 2026