“Noteikumi tagad mainās pa telefonu?” ASV futbolista Baloguna lieta izraisa vētru sociālajos tīklos
Foto: ZUMAPRESS.com
ASV futbolists Folarins Baloguns.
Futbols

“Noteikumi tagad mainās pa telefonu?” ASV futbolista Baloguna lieta izraisa vētru sociālajos tīklos

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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ASV futbolists Folarins Baloguns bija saņēmis tiešo sarkano kartīti Amerikas Savienoto Valstu uzvarā ar 2:0 pār Bosniju un Hercegovinu, kas automātiski nozīmēja vienas spēles diskvalifikāciju. Taču pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps personīgi piezvanīja FIFA prezidentam Džanni Infantīno, lūdzot pārskatīt spēlētājam piemēroto sodu, pasaules futbola jumtorganizācija pieņēma pārsteidzošu lēmumu — Balogunam tomēr ļaut piedalīties nākamajā spēlē.

“Noteikumi tagad mainās pa telefonu?” ASV futbolis...

Pats Tramps šo lēmumu slavēja, rakstot: "Paldies FIFA par pareizu rīcību un lielas netaisnības novēršanu," rakstīja Tramps. Vēlāk vairāki mediji ziņoja, ka Tramps pirms tam personīgi zvanījis FIFA prezidentam Džanni Infantīno, aicinot pārskatīt piešķirto diskvalifikāciju.

Beļģijas futbola amatpersonas lēmumu nekavējoties asi kritizēja, paziņojumā norādot, ka ir “pārsteigtas” par soli, kas ir “tiešā pretrunā” pašas FIFA noteikumiem. 

Beļģijas Karaliskā futbola asociācija paziņoja, ka “izvērtē visas iespējamās rīcības iespējas”, lai “aizsargātu visu dalībkomandu leģitīmās tiesības un aizstāvētu godīgas spēles pamatprincipus mūsu sportā”. “Es nezināju, ka FIFA Pasaules kausā 5. jūlijs tagad ir 1. aprīlis un ka ir Joku diena,” preses konferencē piebilda Beļģijas treneris Rudi Garsija.

Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) kritikai pirmdien pievienojās arī Beļģijas ārlietu ministrs Maksims Prevo un Eiropas komisārs starppaaudžu taisnīguma, jaunatnes, kultūras un sporta jautājumos Glens Mikallefs.

"Ja šī nesaprotamā lēmuma iemesls tiešām ir telefona zvans, tas būtu klajš futbola un sporta elementārāko noteikumu pārkāpums. Tas būtu ļoti nopietni. Kā FIFA joprojām varētu ticami atsaukties uz godīgu spēli?" teikts Prevo paziņojumā.

Uz FIFA lēmuma sekām norādīja arī Eiropas sporta galvenā amatpersona Mikallefs. "Sporta lēmumu ietekmēšana apdraudētu sporta autonomiju. Tā vietā mums jākoncentrējas uz reālajām pārvaldības problēmām, ar kurām saskaras sports, tostarp sporta kā ieroča izmantošanu politiskiem mērķiem," sacīja Mikallefs.

Arī sociālajos tīklos FIFA lēmums izraisījis strauju un ļoti emocionālu reakciju — daļa futbola līdzjutēju to uztvēra kā pierādījumu tam, ka turnīra noteikumus iespējams pielāgot politiskam spiedienam, nevis vienādi piemērot visām komandām. Vairāki komentētāji rakstīja, ka “viena Trampa zvana” dēļ FIFA esot gatava saliekt pati savus noteikumus, un šo gadījumu sauca par vēl vienu smagu triecienu turnīra uzticamībai.

Īpaši asi izskanēja aicinājumi pārējām komandām boikotēt sacensības vai pat pieprasīt ASV izslēgšanu no turnīra, jo, pēc kritiķu domām, šāds lēmums rada nevienlīdzīgus spēles apstākļus un jebkuru iespējamo ASV panākumu apzīmogo ar “zvaigznīti”. 

Citi lietotāji vērsās tieši pret FIFA prezidentu Džanni Infantīno, pieprasot viņa atkāpšanos un dēvējot organizāciju par apkaunojumu futbolam, savukārt Beļģijas atbalstītāji pauda cerību, ka komanda laukumā pati “atjaunos taisnīgumu”, izslēdzot ASV no turnīra. 

Tomēr reakcija nebija viennozīmīga: daļa komentētāju aizstāvēja lēmumu, uzsverot, ka Balogunam vispār nevajadzēja saņemt sarkano kartīti, jo epizode esot izvērtēta nepareizi — palēninājumā, nevis normālā ātrumā, kā tas būtu jādara, vērtējot pārkāpuma intensitāti. Šie lietotāji norādīja, ka FIFA šoreiz vienkārši labojusi sliktu lēmumu, un kritizēja tos, kuri sašutuši tikai tāpēc, ka labumu no tā guvusi ASV izlase. 

Vienlaikus sociālajos tīklos netrūka arī ironijas un joku, īpaši tādu, kuros lietotāji izmantoja mākslīgā intelekta ģenerētus attēlus, montāžas un memes pārvērstas situācijas.

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