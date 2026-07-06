"Ghetto Basket" un "Ghetto Football" nākamā pietura Rēzeknē - 11. jūlijā
Šo sestdien, 11. jūlijā, "Ghetto Games" atgriezīsies Rēzeknē, kur pie “Olimpiskā centra Rēzekne” (adrese: Stacijas iela 30, Rēzekne) norisināsies ielu sporta svētki ar "Ghetto Basket" un "Ghetto Football" turnīriem. Pēc veiksmīgi aizvadītā pavasara pasākuma "Forget the Winter" organizatori atkal aicina Rēzeknes iedzīvotājus un pilsētas viesus satikties jau vasarīgā atmosfērā.
"Ghetto Games" Rēzeknē viesojās jau šī gada pavasarī, kad norisinājās "Forget the Winter", un šajā sestdienā atgriežas, lai kopā ar vietējiem sportistiem un līdzjutējiem turpinātu ielu sporta sezonu vasaras noskaņās.
""Ghetto Games" komandai ir patiess prieks pēc ilgāka pārtraukuma atgriezties Rēzeknē. Pēdējo reizi šeit viesojāmies 2020. gadā, tāpēc īpaši novērtējam, ka šogad ir iespēja satikties jau otro reizi. Mums ir ļoti svarīgi sadarboties ar pilsētām, kuras ir atvērtas regulārām aktivitātēm, jo tieši tās palīdz veidot bērniem un jauniešiem veselīgus ieradumus un aktīvu dzīvesveidu. Rēzekne ir skaista pilsēta ar lieliskiem cilvēkiem, un ceram, ka šīs tikšanās kļūs par labu tradīciju, kas ļaus mums šeit atgriezties arvien biežāk," saka "Ghetto Games" dibinātājs Raimonds Elbakjans.
Pasākumā aicināti piedalīties gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie – neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes.
Pasākuma programma:
- 11.00–12.00 – dalībnieku reģistrācija;
- 12.00 – "Ghetto Games" Rēzekne oficiālā atklāšana;
- 12.00–18.00 – "Ghetto Basket" un "Ghetto Football" turnīri.
Dalība pasākumā skatītājiem ir bez maksas, savukārt Rēzeknes iedzīvotājiem dalība turnīros ir bez maksas. Reģistrēties iespējams, izmantojot "Ghetto Games" mobilo lietotni.
"Ghetto Basket" vecuma grupas:
- U11 (2015. gadā dzimušie un jaunāki),
- U13 (2013. gadā dzimušie un jaunāki),
- U15 (2011. gadā dzimušie un jaunāki),
- OPEN (bez vecuma ierobežojuma).
"Ghetto Football" vecuma grupas:
- U12 (2014. gadā dzimušie un jaunāki),
- U14 (2012. gadā dzimušie un jaunāki),
- U16 (2010. gadā dzimušie un jaunāki),
- 17+ (bez vecuma ierobežojuma).
"Ghetto Games" aicina ikvienu pavadīt sestdienu aktīvi, izbaudot sportu, sacensību garu un kopā būšanas atmosfēru Rēzeknē.