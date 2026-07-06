UEFA, bijušais FIFA prezidents un politiķi pievienojas kritikai par skandalozi atcelto ASV futbolista diskvalifikāciju
Pēc tam, kad tika atcelta diskvalifikācija ASV futbolistam Folarinam Balogunam, plaši par šo lēmumu kritizēta FIFA.
Pēc FIFA lēmuma Baloguns pirmdien varēs palīdzēt mājiniekiem Pasaules kausa finālturnīra astotdaļfināla mačā pret Beļģiju. Atcelto diskvalifikāciju publiski kritizējusi Beļģijas Futbola federācija, vairākas futbola amatpersonas, treneri un futbolisti.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Royal Belgian Football Association has released a statement in regard to Folarin Balogun being able to play against them.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 5, 2026
"The Royal Belgian Football Association (RBFA) is astonished by FIFA's decision to declare suspended United States player Folarin… pic.twitter.com/mijdWcVIz7
FIFA lēmumu cildināja ASV prezidents Donalds Tramps paša sociālās saziņas vietnē "Truth Social". "Paldies FIFA par pareizu rīcību un lielas netaisnības novēršanu," rakstīja Tramps. Vēlāk vairāki mediji ziņoja, ka Tramps pirms tam personīgi zvanījis FIFA prezidentam Džanni Infantīno, aicinot pārskatīt piešķirto diskvalifikāciju.
Baloguns šajā finālturnīrā laukumā devies trīs spēlēs un guvis trīs vārtus. Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā Baloguns otrajā puslaikā uzkāpa uz pēdas Bosnijas un Hercegovinas futbolistam Tarikam Muhamerovičam, saņemot sarkano kartīti.
"Spēles diskvalifikācijas piemērošana ir apturēta uz viena gada pārbaudes laiku," svētdien paziņoja FIFA. Ja gada laikā Baloguns izdarīs līdzīgu pārkāpumu, stāsies spēkā vienas spēles diskvalifikācija. UEFA savā paziņojumā raksta, ka dažreiz noteikumi ir atvērti interpretācijai, taču tā nedrīkstēja būt šajā gadījumā.
"Minimālā vienas spēles automātiska diskvalifikācija pēc sarkanās kartītes nav brīvprātīga izvēle un neprasa kompetentas iestādes lēmuma pieņemšanu. Tas ir noteikumos ietverts princips, uz kuru nevar attiecināt izņēmumus, nemaz nerunājot par turnīra vidusdaļu, kurā vairāki citi spēlētāji ir bijuši tādā pašā situācijā un regulāri izcietuši diskvalifikāciju," teikts UEFA paziņojumā.
Membership list of FIFA's disciplinary committee which lifted Balogun's suspension - and of the appeal committee which will rule on Belgium's appeal (the USA chairman will have to recuse himself). pic.twitter.com/KhICdyhbvp— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 6, 2026
UEFA ieskatā ir apdraudēta spēles integritāte un uzticamība sportiskajiem principiem. Tāpat šāds lēmums rada precedentu notiekošajā turnīrā, kur līdzīgās situācijās tagad būs nepieciešama vienlīdzīga attieksme. UEFA uzsver, ka ar šo lēmumu ir pārkāpta sarkanā līnija un nodēvē to par bezprecedenta, nesaprotamu un nepamatotu.
Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) kritikai pirmdien pievienojās arī Beļģijas ārlietu ministrs Maksims Prevo un Eiropas komisārs starppaaudžu taisnīguma, jaunatnes, kultūras un sporta jautājumos Glens Mikallefs.
"Ja šī nesaprotamā lēmuma iemesls tiešām ir telefona zvans, tas būtu klajš futbola un sporta elementārāko noteikumu pārkāpums. Tas būtu ļoti nopietni. Kā FIFA joprojām varētu ticami atsaukties uz godīgu spēli?" teikts Prevo paziņojumā.
Uz FIFA lēmuma sekām norādīja arī Eiropas sporta galvenā amatpersona Mikallefs. "Sporta lēmumu ietekmēšana apdraudētu sporta autonomiju. Tā vietā mums jākoncentrējas uz reālajām pārvaldības problēmām, ar kurām saskaras sports, tostarp sporta kā ieroča izmantošanu politiskiem mērķiem," sacīja Mikallefs.
Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo…— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 6, 2026
"Sarkanās kartītes nevar atcelt ar telefona zvanu. To var izdarīt pēc noteikumiem, pierādījumiem un neatkarīgu institūciju lēmuma. Ja tiešām ASV prezidents ir iesaistījies un ietekmējis FIFA prezidentu, kā rezultātā spēlētājam pēkšņi dota iespēja spēlēt Pasaules kausa izslēgšanas spēlēs, tad vienīgais jautājums ir - kurp virzās FIFA," sociālajā tīklā X rakstīja bijušais organizācijas prezidents Zeps Blaters.