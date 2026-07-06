Uvja Helmaņa vadībā Latvijas NBS vīriešu izlase izcīna bronzu pasaules čempionātā militārpersonām
No 54. CISM pasaules čempionāta basketbolā militārpersonām ar medaļām mājās pārbraukusi Latvijas nacionālo bruņoto spēku (NBS) vīriešu basketbola izlase.
Čempionātā piedalījās 13 valstu pārstāvji un 228 militārpersonas. Par pasaules čempioniem vīriešu konkurencē kļuva Lietuva, kas cīņā par vietu finālā ar 90:65 sakāva Latvijas valstsvienību. Finālā lietuvieši pārspēja Franciju. Savukārt dāmām triumfēja Brazīlija.
Uvja Helmaņa trenētā Latvijas NBS izlase grupā vispirms ar 70:72 pēdējās sekundēs piekāpās nākamajai sudraba medaļniecei Francijai, bet cīņā par otro vietu grupā ar 105:62 sagrāva Nīderlandi. Ceturtdaļfinālā pret spēcīgo Brazīlijas izlasi visas 40 minūtes ritēja līdzvērtīga un saspringta cīņa, kur neviena no komandām nevēlējās piekāpties. Spēles liktenis izšķīrās pašās pēdējās sekundēs, kad Latvijas izlase ar fantastisku tālmetienu izrāva uzvaru 84:83.
Pusfinālā vīriešu izlasei sagrāva pret Lietuvu, bet cīņā par bronzu mūsu basketbolisti demonstrēja raksturu, saliedētību un cīņassparu, aizvadot saspringtu un emocijām bagātu maču pret Grieķijas izlasi. Pateicoties pārliecinošam sniegumam izšķirošajos brīžos, Latvija izcīnīja uzvaru ar rezultātu 94:86.
NBS izlasē spēlēja vairāki labi zināmi basketbolisti. Pirmkārt, jau Juris Vītols, kurš bija viens no līderiem. Pirms šī 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas loga Vītols dažas dienas trenējās kopā ar Latvijas vīriešu izlasi.
Sastāvā bija arī Dāvis Rozītis, kurš savas karjeras laikā vairākas sezonas spēlējis Spānijas pēc spēka otrajā līgā (arī uzspēlējis vīriešu basketbola izlasē), Mārtiņš Kravčenko (kurš karjeru pavadīja Latvijā un jau ilgāku laiku to noslēdzis), Rihards Berkolds (pagājušo sezonu izlaida krustenisko saišu traumas dēļ), kā arī Mikus Sokolovs. Sastāvā bija arī citi basketbolisti, kuri joprojām spēlē dažādās vietējās nozīmes zemākās līgās.
Turnīrā startēja arī dāmu izlase, kas ieņēma sesto vietu. Grupā dāmas ar 62:83 piekāpās Vācijai un ar 62:118 pret Franciju, savukārt vienīgo uzvaru izcīnīja pret Kanādu (60:58). Cīņā par piekto vietu ar 55:72 atzīts Nīderlandes pārākums.