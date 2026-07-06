Emocionālais Neimars pēc vilšanās pilnā zaudējuma noslēdz karjeru Brazīlijas izlasē
Foto: IMAGO/Sports Press Photo
Neimars pēc spēles beigām izplūda asarās.
Futbols

Emocionālais Neimars pēc vilšanās pilnā zaudējuma noslēdz karjeru Brazīlijas izlasē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pēc izstāšanās no 2026. gada Pasaules kausa futbolā lēmumu par karjeras beigām Brazīlijas izlasē paziņoja Neimars.

Emocionālais Neimars pēc vilšanās pilnā zaudējuma ...

Jau ziņots, ka svētdien Brazīlija cīņā par iekļūšanu Pasaules kausa ceturtdaļfinālā ar 1:2 piekāpās Norvēģijai. Vienīgos Brazīlijas vārtus kompensācijas laika izskaņā ar precīzu 11 metru soda sitienu guva Neimars.

"Es centos un centos. Tagad viss ir beidzies. Tas sākās šeit un šeit arī beidzas," īsā sarunā ar Brazīlijas medijiem teica Neimars, kurš debiju izlases rindās piedzīvoja tajā pašā stadionā, kurā tika aizvadīta astotdaļfināla spēle.

Savainojuma dēļ viņš šajā Pasaules kausā nevarēja palīdzēt Brazīlijai pirmajās divās grupas spēlēs, bet devas laukumā noslēdzošajā grupas mačā, kurā brazīlieši ar 3:0 uzvarēja Skotiju.

34 gadus vecais futbolists pārstāvēja Brazīlijas valstsvienību kopš 2010. gada. Viņš izlases rindās kopā aizvadīja 130 spēles un guva 80 vārtus, kļūstot par Brazīlijas valstsvienības visu laiku labāko vārtu guvēju.

Pēdējos gados viņš atguvās no vairākiem savainojumiem un viņa pienesums izlasei vairs nebija tik nozīmīgs. Iepriekšējos divos Pasaules kausa finālturnīros Brazīlijas futbolisti nepārvarēja ceturtdaļfinālu.

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