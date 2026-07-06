Krištianu Ronaldu pirms astotdaļfināla grandu dueļa nāk klajā ar paziņojumu
Dienu pirms astotdaļfināla spēles pret Spāniju 2026. gada Pasaules kausā preses konferencē karjeras paziņojumu izteica portugālis Krištianu Ronaldu.
"Mēģinu izbaudīt šo turnīru, cik vien spēju. Šis ir mans pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs karjerā, bet, cerams, rīt (domāts astotdaļfinālā pret Spāniju - aut.) nebūs mana pēdējā spēle," preses konferencē pirms spēles pret Spāniju atklāja 41 gadus vecais Ronaldu. Viņš piedalās savā sestajā Pasaules kausā, taču vēl nav izcīnījis šī turnīra trofeju. Šī gan nav pirmā reize, kad Ronaldu ziņo par pēdējo finālturnīru karjerā. Par līdzīgiem nodomiem viņš izteicās pagājušā gada novembrī, vēl pirms Portugāle nebija garantējusi vietu finālturnīrā.
"Tuvojas diena, kad noslēgšu savu karjeru. Taču būšu godīgs - neatkarīgi, kas notiks spēlē pret Spāniju, es laukumu pametīšu ar tīru sirdsapziņu. Es futbolam atdevu visu. Man vairs to nevajadzētu darīt, jo man ir laba dzīve. Turpinu spēlēt futbolu, jo mīlu to. Esmu šeit iesitis trīs vārtus - nemaz tik slikti taču nespēlēju, ne," ar retorisku jautājumu Ronaldu vērsās pie žurnālistiem.
🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo confirms this will be his LAST World Cup. 👋🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
“Yes, it’s my last one. Let’s go and enjoy it”. pic.twitter.com/EcMQiQK1p9
Viņš atklāja, ka šis ir Pasaules kauss, kuru viņš pēc karjeras beigām atcerēsies visspilgtāk. "Turnīrs bijis fantastisks. To vairāk saku par pieredzēto ārpus laukuma. Šo Pasaules kausu atcerēšos visspilgtāk, jo redzu, cik aizrautīgi strādā cilvēki. Ir bijis emocionāls turnīrs, kuru esmu izbaudījis."
Ronaldu lielākais panākums ar Portugāli ir izcīnītais Eiropas čempiona tituls 2016. gadā. Viņš uzsvēra, ka viņa karjeras ierakstiem nav nepieciešams Pasaules kausa trofeja. "Man nekas dzīvē nepietrūkst. Man nebūs vairāk, ja iegūšu Pasaules kausu. Mums ir vajadzīgās kvalitātes, lai uzvarētu, taču tikai viena valsts var uzvarēt. Ar gadiem tu kļūsti nobriedušāks un pieredzējušāks."
Šovakar plkst. 22:00 Portugāle par vietu ceturtdaļfinālā spēkosies pret Eiropas čempioni Spāniju. Abas izlases pēdējo reizi tikās pērn UEFA Nāciju līgu finālā, kurā portugāļi bija pārāki pēcspēles sitienu sērijā, bet 2022. gadā Nāciju līgas pamatturnīrā viens duelis noslēdzās neizšķirti, kamēr otrā pie panākuma tika spāņi. Abas izlases Pasaules kausā nav tikušās kopš 2018. gada, kad apakšgrupas mačs noslēdzās neizšķirti 3:3.
Spānijas izlase ir palikusi vienīgā visā turnīrā, kas vēl nav ielaidusi vārtus. Pēc neizšķirta pret Kaboverdi tā izcīnīja uzvaras pār Saūda Arābiju (4:0), Urugvaju (1:0) un Austriju (3:0). Portugāle sāka ar neizšķirtu pret Kongo DR (1:1), uzvaru pār Uzbekistānu (5:0) un neizšķirtu pret Kolumbiju (0:0). Astotdaļfinālā portugāļi drāmas pilnā spēlē ar 2:1 apspēlēja Horvātiju.
Vēl astotdaļfinālos tiksies arī Argentīna ar Ēģipti un Šveice ar Kolumbiju. Ceturtdaļfinālos iekļuvušas Francija un Maroka, kā arī Anglija un Norvēģija.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.