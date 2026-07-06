ASV jaunie basketbolisti ar dominējošu sniegumu triumfē U-17 Pasaules kausā; serbu pusaudzis varētu tikt pie iespaidīgiem miljoniem
ASV U-17 vīriešu basketbola izlase svētdien Stambulā astoto reizi pēc kārtas triumfēja Pasaules kausā.
Finālā amerikāņi ar 107:81 (30:19, 27:26, 24:16, 26:20) sagrāva Serbiju.
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 23 gūtajiem punktiem bija Klerenss Rosers, Žoakims Bumdže-Bumdže, kurš tika atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju. iekrāja 20 punktus un 15 atlēkušās bumbas, bet ar 15 punktiem maču noslēdza Keidens Dogtrijs. Serbijas izlasē ar 37 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām izcēlās Nikola Kusturica, kamēr 16 punktus pievienoja Matija Lukičs.
"Barcelona" jaunatnes sistēmā spēlējušais Bumdže-Bumdže ir kādreizējā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāja Kamerūnā dzimušā Rubena Bumdže-Bumdže dēls. Tāpat milzu ievērību izpelnījās cits "Barcelona" talants Serbijas izlases līderis Kusturica, kuram Kalifornijas universitātes Losanadželosā (UCLA) "Bruins" piedāvājusi divu gadu NIL līgumu (vienošanās par sportista tēla izmantošanu augstskolas atpazīstamībā) par 12 miljoniem ASV dolāru (10,5 miljoni eiro). Šis varētu kļūt par lielāko jauno basketbolistu darījumu NCAA. Pēc diviem gadiem Kusturica būs pieejams NBA draftā. Zīmīgi, ka leģendāro "Bruins" nākamsezon pārstāvēs arī latvietis Gunārs Grīnvalds.
Gan Bumdžem-Bumdžem, gan Kusturicam, gan Roseram pagaidām paredz vietu labāko trijniekā 2028. gada NBA draftā.
ASV basketbolisti uzvarējuši visos astoņos līdz šim aizvadītajos Pasaules U-17 kausa finālturnīros, iekrājot uzvarēto un zaudēto spēļu bilanci 58-0. Šajā čempionātā ASV basketbolisti sasniedza arī visu laiku rezultativitātes rekordu - 149 gūti punkti ceturtdaļfinālā pret Puertoriko, kas tika pārspēta ar 149:82.
Cīņā par bronzu Austrālija ar 77:69 bija pārāka pār mājinieci Turciju, kuras rindās spožu čempionātu aizvadīja Madrides "Real" sistēmā spēlējošais kādreizējās izlases līdera Ibrahima Kutluaja dēls Omers.
2024. gadā Pasaules kausa finālā ASV basketbolisti ar 129:88 apspēlēja Itāliju.