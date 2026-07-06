Tāllēcējas uzrāda fantastisku sniegumu Dimanta līgā Jūdžinā, sacensību apritē atgriežas lietuvietis Alekna
ASV pilsētā Jūdžinā aizvadīts devītais 2026. gada Dimanta līgas posms, kurā par vienu no sacensību spilgtākajiem notikumiem kļuva sieviešu tāllēkšana, kurā trīs sportistes pārvarēja septiņu metru robežu.
Itāliete Larisa Japikino jau pirmajā mēģinājumā sasniedza 7,12 metrus, par vienu centimetru labojot līdz šim viņas mātei Fionai Mejai kopš 1998. gada piederošo Itālijas rekordu.
RECORD ITALIANO DI LARISSA IAPICHINO NEL SALTO IN LUNGO!!!!— Tintintin (@t1nt1nt1) July 4, 2026
7,12m per lei in DL a Eugene, misura con la quale supera il precedente record di 7,11m, stabilito 28 anni fa da sua madre Fiona May (🥈Europei Budapest 1998)
ECCEZIONALE pic.twitter.com/907Uj42CaG
Tomēr olimpiskā un pasaules čempione - amerikāniete Tara Deivisa-Vudhola jau nākamajā mēģinājumā atbildēja ar 7,13 metrus tālu lēcienu, kas galu galā nesa viņai uzvaru.
Trešo vietu sacensībās ieņēma amerikāniete Moneja Nikolsa, kura aizlēca 7,05 metrus, taču rezultāts tika sasniegts ar pārāk spēcīgu pavēju un rekordu statistikā netika ieskaitīts.
Vīriešu vesera mešanā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Kanādas olimpiskais un divkārtējais pasaules čempions Ītans Katzbergs, kurš jau otrajā mēģinājumā sasniedza 83,33 metrus, labojot Dimanta līgas rekordu un uzrādot sezonas labāko rezultātu pasaulē. Otro vietu ar 81,12 metrus tālu metienu ieņēma amerikānis Rūdijs Vinklers, bet trešais ar 80,95 metriem finišēja ukrainis Mihailo Kohans.
Vīriešu 200 metru sprintā spožu uzvaru Dimanta līgas debijā izcīnīja vien 19 gadus vecais amerikānis Teits Teilors, kurš finišēja 19,75 sekundēs, sasniedzot personīgo rekordu un kļūstot par trešo visu laiku ātrāko U20 vecuma sprinteri pasaulē. Olimpiskais čempions Botsvanas sprinteris Letsils Tebogo finišēja otrais ar 19,93 sekundēm, bet trešais bija Makanakaiše Čaramba (20,11).
Īpaši ātrs izvērtās arī sieviešu 800 metru skrējiens, kurā pasaules čempione Liliana Odira finiša taisnē pārspēja olimpisko čempioni Kīliju Hodžkinsoni, izcīnot savu pirmo uzvaru Dimanta līgā. Kenijiete finišēja pēc 1:56,19, kamēr britu sportiste sasniedza 1:56,73. Trešo vietu ieņēma amerikāniete Adija Vailija (1:57,70).
Sieviešu 100 metros pasaules čempione Melisa Džefersone-Vudena dramatiskā finišā ar 10,78 sekundēm nosargāja savu Jūdžinas Dimanta līgas čempiones titulu, tikai par sekundes simtdaļu apsteidzot pasaules čempioni Šakari Ričardsoni (10,79). Vēl vienu sekundes simtdaļu aiz viņām finišēja sezonas līdere Adaedža Hodža (10,80).
Lodes grūšanā itālis Leonardo Fabri jau pirmajā mēģinājumā sasniedza sezonas labāko rezultātu pasaulē – 22,74 metrus. Otrais ar 22,16 metriem bija jamaikietis Radžindra Kempbels, bet trešais – amerikānis Džo Kovakss (21,95 m). Sieviešu lodes grūšanā uzvarēja amerikāniete Čeisa Džeksone ar 20,56 metriem, aiz sevis atstājot pasaules čempioni Jesiku Šilderi (20,11 m) un kanādieti Sāru Mitoni (19,95 m).
Diska mešanā pēc savainojuma atgriezās pasaules rekordists, lietuvietis Mikols Alekna, kurš piektajā mēģinājumā sasniedza 71,06 metrus un sacensībās izcīnīja uzvaru. Otrais bija slovēnis Kristjans Čehs (69,94 m), bet trešo vietu ieņēma austrālietis Metjū Denijs (68,97 m).
Rezultāti citās disciplīnās
Vīriešu 110 metru barjerskrējienā ar personīgo un sacensību rekordu 12,86 sekundes triumfēja amerikānis Džamals Brits, kurš par piecām sekundes simtdaļām apsteidza neseno pasaules rekordistu Džakobi Tārpu (12,91), bet trešo vietu ieņēma Trejs Kaningems (13,00).
Sieviešu jūdzes skrējienā amerikāniete Nikija Hilca ar sezonas labāko rezultātu pasaulē un sacensību rekordu 4:17,49 pārtrauca pasaules rekordistes Feitas Kipegonas vairāk nekā piecus gadus ilgušo uzvaras sēriju. Otrā finišēja kenijiete Dorčusa Evoi (4:17,62), bet Kipegona ieņēma trešo vietu (4:17,80). Savukārt vīriešu "Bowerman" jūdzē austrālietis Kamerons Maierss ar Okeānijas rekordu 3:46,06 pārspēja amerikāņus Jaredu Nugusi (3:46,61) un Ītanu Strendu (3:46,97).
3000 metru kavēkļu skrējienā pasaules čempione Feita Čerotiča uzvarēja ar 8:51,74, aiz sevis atstājot olimpisko čempioni Vinfredu Javi (8:52,84) un tunisieti Marvu Buzajani, kura ar 8:54,32 laboja valsts rekordu. Savukārt sieviešu divu jūdžu skrējienā triumfēja etiopiete Alešigna Baveke (9:20,02), otrā bija tautiete Hiruta Mešeša (9:20,20), bet trešo vietu izcīnīja amerikāniete Šelbija Hulihana.
Sieviešu vesera mešanā uzvaru pēdējā mēģinājumā izrāva Ķīnas sportiste Džana Dzjale, kura ar personīgo rekordu 77,94 metri pārspēja Kanādas olimpisko čempioni Kamrinu Rodžersu (77,81 m), bet trešo vietu ieņēma amerikāniete Dīanna Praisa (76,69 m). Rezultāti pieejami ŠEIT.