Kaislības pēc Anglijas uzvaras Meksikā: Keins pazaudē balsi, nopietna trauma rezervistam un tiesnešu kritika
Naktī uz 6. jūliju 2026. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālu sasniedza Anglija, kas elpu aizraujošā duelī pieveica Meksiku (3:2). Arī pēc finālspēles netrūka kaislības.
Leģendārajā "Azteca" stadionā Mehiko, kas atrodas virs jūras līmeņa, Anglijas futbolistiem bija nepieciešams pierast pie jaunajiem apstākļiem. Divus vārtus trīs minūšu laikā guva Džūds Belingems, bet otrajā puslaikā angļi spēlēja gan mazākumā, gan spēja nosargāt uzvaru. Harijs Keins realizēja 11 metru soda sitienu (3:2).
🚨🚨| Bottom of your picture- Jordan Henderson tried to climb the advertising board back onto the pitch but landed on his arm awkwardly.⚠️— CentreGoals. (@centregoals) July 6, 2026
Hoping he is okay. 🙏 pic.twitter.com/x2vd2M23qG
Svinot uzvaru, nopietnā traumā iedzīvojās veterāns Džordans Hendersons, kuram Tomass Tuhels līdz šim daudz nebija uzticējies. Viņš līdz šim bija nospēlējis tikai sešas minūtes, laukumā dodoties mačā pret Panamu. Hendersons, svinot svarīgo panākumu, nokrita, lecot pāri reklāmas stendam.
"Džordans nokrita un savainoja plaukstas locītavu. Viņa savainojums neizskatās labi," pēc spēles teica Anglijas galvenais treneris Tomass Tuhels. "Tā ir nopietna trauma un tas nepiestāv šim vakaram, ka Džordans nav kopā ar mums. Kā mani informēja, viņš nogādāts slimnīcā."
Anglijas izlases galvenais treneris netaupīja kritiku galvenajam tiesnešu un visai brigādei. Spēli Meksikā apkalpoja Alireza Faghani, kuram palīdzēja Džordžs Lakrindiss, Endrjū Lindsijs un Jalals Džajeds.
Thomas Tuchel did not hold back about the officials after England's win over Mexico 😳 pic.twitter.com/O7i1wFxxer— BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026
"Galvenais tiesnesis nebija pietiekami augstā līmenī, tāpat kā ceturtais tiesnesis. Viņu pieņemtie lēmumi nebija tie pareizākie. Vai redzēju pareizi, ka VAR istabā strādāja trīs tiesneši no Dienvidamerikas," kritisks bija Tuhels, uzskaitot atsevišķās un strīdīgās epizodes visas spēles laikā.
One of the best post-match interviews you will EVER see! Rest up, Harry :) pic.twitter.com/twk8bhP2YK— BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026
Parunāt pēc spēles beigām īsti nevarēja Harijs Keins, kurš nodrošināja panākumu ar realizēto 11 metru soda sitienu. Viņam visā turnīrā seši gūti vārti. "Šī bija traka spēle," ļoti aizsmacis teica Keins, kurš atvainojās par savu balsi. "Mums bija jācīnās un jārāda raksturs. Sēdēju uz soliņa un nevaru vairs parunāt. Viss šeit bija pret mums, taču mēs atradām veidu, kā uzvarēt."
Ceturtdaļfinālā Anglijas izlase spēkosies pret Norvēģiju, kas astotdaļfināla duelī, pateicoties Ērlinga Holanna diviem gūtajiem vārtiem, ar 2:1 apspēlēja Brazīliju.