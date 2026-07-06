Pieredzējušais Meiers karjeru turpinās Islandē, TTT paziņo par Pulveres un Pilāberes noturēšanu
Par jaunumiem spēlētāju komplektācijā uz nākamo sezonu paziņojusi sieviešu basketbola komanda "TTT Rīga", savukārt Mārtiņš Meiers karjeru turpinās Islandē.
Arī nākamsezon Latvijas basketbola komandu "TTT Rīga" turpinās pārstāvēt pieredzējušās Ieva Pulvere un Karlīne Pilābere, pavēstīja Rīgas vienība. Gaidāmajā sezonā "TTT Rīga" rindās spēlēs arī Enija Vīksne, Enija Ķīvīte un Tīna Grausa, kuras pārstāvēja vienību arī pagājušajā sezonā. Komandu vadīs Aigars Nerips, bet viņam asistēs Kaspars Mājenieks.
"Komplektējot sastāvu, iespēju robežās maksimāli centāmies piesaistīt Latvijas spēlētājas. Komandas balsti arī šosezon būs pieredzējušās Ieva Pulvere un Karlīne Pilābere, kuras joprojām raksturo neatlaidība un mērķtiecība. Priecē arī Enijas Vīksnes progress - viņa turpina augt un kļūst arvien nozīmīgāka komandas spēlētāja," teica Nerips. Viņš atklāja, ka sastāva komplektēšana vēl turpinās un notiek sarunas ar basketbolistēm, kuras studē vai mācās, kā arī ar ārvalstu spēlētāju aģentiem.
"Mūsu mērķis ir izveidot ātru un agresīvu komandu, kurā katra spēlētāja atbalsta un papildina viena otru," piebilda galvenais treneris. Savukārt komanda kapteini Pulvere izcēla, ka galvenais izaicinājums būs veiksmīgi integrēt jaunās spēlētājas, vienlaikus turpinot iepriekšējās sezonās iesākto darbu.
"Lai arī sastāvs vēl tiek komplektēts, ir skaidrs, ka komandā būs jaunas spēlētājas. Galvenais uzdevums būs palīdzēt viņām pēc iespējas ātrāk iejusties mūsu sistēmā, saprast komandas spēles filozofiju un mērķus. Pozitīvi, ka kodols saglabājas, tāpēc nebūs jāsāk viss no nulles. Vienlaikus katram no mums ir jāmācās no iepriekšējās sezonas pieredzes un jāizmanto tā, lai šogad kļūtu vēl labāki," stāstīja Pulvere.
Pagājušajā sezonā "TTT Rīga" triumfēja Latvijas Sieviešu basketbola līgā (LSBL), 25. reizi kļūstot par Latvijas čempionēm, bet Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) finālā piedzīvoja neveiksmi. FIBA Eirokausa pamatturnīrā rīdzinieces izcīnīja divas uzvaras sešās spēlēs un neiekļuva nākamajā fāzē.
Pie jaunas darbavietas ticis pieredzējušais basketbolists Mārtiņš Meiers. Viņš nākamsezon pārstāvēs Islandes komandu Hebnas "Sindri".
Meiers pagājušo sezonu sāka Igaunijas vienībā Tallinas "TalTech"/"Alexela", bet decembrī pārcēlās uz Lietuvas čempionāta komandu "Gargždai". Viņš Lietuvas Basketbola līgā (LKL) 21 pamatturnīra spēlē vidēji izcēlās ar 5,9 punktiem un trīs atlēkušajām bumbām, bet divās "play-off" cīņās viņš caurmērā guva divus punktus.
2024./2025. gada sezonas ievadā Meiers aizvadīja vienu spēli "Saldus" kluba rindās pēc spēka otrajā Latvijas līgā, bet pēc tam pievienojās Tallinas "Kalev"/"Cramo, kurā iepriekš spēlēja 2022./2023. gada sezonā, palīdzot komandai kļūt par Igaunijas čempioni.
Karjeras laikā Meiers ir spēlējis arī Latvijas klubos "Ventspils", "Liepājas lauvas", "VEF Rīga" un "Rīgas zeļļi", bet ārzemēs spēlējis Polijā, Vācijā, Melnkalnē, Kazahstānā, Francijā un Beļģijā. Aizvadītajā sezonā "Sindri" uzvarēja Islandes pēc spēka otrajā līgā un nākamsezon spēlēs Islandes spēcīgākajā līgā.