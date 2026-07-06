Jānim Reišulim otrais pjedestāls pēc kārtas pasaules čempionāta MX2 klasē
Latvijas motosportists Jānis Mārtiņš Reišulis svētdien Dienvidāfrikas Republikā izcīnīja trešo vietu pasaules čempionāta motokrosā 11. posma MX2 klases sacensībās, Kārlis Alberts Reišulis bija septītais, bet MXGP klasē Pauls Jonass pēc neveiksmīga otrā brauciena ierindojās devītajā pozīcijā.
MX2 klasē pirmajā braucienā uzvarēja spānis Gijems Farress, kuram labāko trijniekā sekoja beļģis Saša Kūnens un vācietis Simons Lengenfelders. Reišuļi aizvadīja stabilu braucienu - Jānis tā laikā bija ceturtais, bet Kārlis, lai gan vienubrīd bija atkāpies uz astoto pozīciju, finišēja septītais.
Arī otrajā braucienā pirmais finiša līniju šķērsoja Farress, otrais bija Lengenfelders, bet trešais - J. Reišulis, kurš otrajā posmā pēc kārtas iekļuva labāko trijniekā. Kūnens pēc kritiena finišēja sestais, tieši priekšā K. Reišulim. Posmā Farresam bija 50 punkti, Lengenfelderam - 42, J. Reišulim - 38, bet K. Reišulim - 28.
MXGP klases pirmā brauciena startā vadībā izvirzījās Lukass Kūnens, kurš svinēja drošu uzvaru, aiz viņa bija nīderlandietis Džefrijs Herlingss, bet tālāk finišēja abi "Kawasaki" braucēji francūzis Romēns Fevrs un Jonass. Pirmajā aplī Jonass nostiprinājās piektajā vietā, bet pēc francūža Toma Vjalē kritiena pakāpās uz ceturto vietu.
Otrajā braucienā Kūnens pievienoja vēl vienu uzvaru, un tāpat kā pirmajā, aiz viņa bija Herlingss un Fevrs. Jonass cīņā par astoto pozīciju ne tikai piekāpās spānim Rubenam Fernandesam, bet arī piedzīvoja kritienu, kas viņu atmeta uz otro desmitu, latvietim finišējot 13. pozīcijā. Posmā Kūnenam bija 50 punkti, Herlingsam - 44 punkti, bet Fevram - 40 punkti, kamēr Jonass ar 26 punktiem bija devītais.
MX2 klasē kopvērtējumā līderis ar 518 punktiem ir Saša Kūnens, kurš par 14 punktiem apsteidz Farresu. J. Reišulis ar 400 punktiem ir sestais, bet K. Reišulim 307 punkti dod astoto pozīciju. MXGP klasē pirmais ar 566 punktiem ir Lukass Kūnens, par 68 punktiem jeb vairāk nekā viena posma punktu vērtas tiesu apsteidzot Herlingsu. Jonass ar 268 punktiem ir desmitais.
Pasaules čempionātā šosezon ir 19 posmi.