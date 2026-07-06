Latvijas U-20 basketbolistes pieveic Vāciju un izcīna otro uzvaru Eiropas čempionātā
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase svētdien Klaipēdā uzvarēja arī otrajā Eiropas junioru čempionāta spēlē.
Latvijas basketbolistes ar rezultātu 70:60 (24:10, 17:20, 13:17, 16:13) pārspēja vienaudzes no Vācijas.
Latvijas izlasē ar 15 punktiem un četrām atlēkušajām bumbām rezultatīvākā bija Anna Liepiņa, 14 punkti, 12 bumbas zem groziem, piecas rezultatīvas piespēles un trīs pārtvertas bumbas bija Madarai Šmitei, 13 punktus guva, desmit atlēkušās bumbas izcīnīja un divus metienus bloķēja Evelīna Otto, bet deviņi punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Esterei Petrus. Vācietēm 13 punktus guva Jana Koha.
B grupā pēc divām spēlēm Latvijai ir divas uzvaras, Vācijai un Ungārijai - pa vienai, bet Zviedrija piedzīvojusi divus zaudējumus. Pirmajā spēlē sestdien latvietes ar 70:63 pārspēja Zviedrijas izlasi, bet Vācija ar 64:50 pārspēja Ungāriju. Otrdien latvietes plkst. 20.30 cīnīsies ar Ungāriju. Astotdaļfinālā trešdien Latvijas basketbolistes tiksies ar kādu no A grupas vienībām (Izraēla, Lietuva, Horvātija, Spānija).
Gatavojoties meistarsacīkstēm, latvietes divreiz zaudēja Polijas U-20 komandai (60:64 un 74:76), bet pēc tam mājās tikās ar lietuvietēm, tiekot pie vienas uzvaras (74:77 un 76:74), un divreiz uzvarēja Ukrainas vienaudzes (64:54 un 82:77). Noslēdzošajās pārbaudes spēlēs Latvija ar 57:80 un 51:66 piekāpās Spānijai.
Eiropas U-20 čempionāts beigsies svētdien. Trīs pēdējo vietu ieguvējas zaudēs vietu A divīzijā.
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Līva Hermane, Marta Ploriņa, Zane Straudovska (visas - "TTT Juniores"), Mila Luzgina, Madara Šmite, Krista Lukašēvica (visas - "TTT Rīga"), Ksenija Petrova ("Daugavpils"/"Daugavpils Universitāte"), Annija Brence (RSU), Estere Petrus ("Sanjoanense", Portugāle), Kitija Muzikante ("Liepāja"/LSSS)" Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA), Anna Liepiņa (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva).