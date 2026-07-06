Latvijas basketbolisti pret Austriju cīnīsies par nākamās kārtas sasniegšanu Pasaules kausa kvalifikācijā
Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējā, sestajā spēlē tiksies ar Austriju, cīnoties par iespēju turpināt atlasi otrajā posmā.
Mačs "Xiaomi Arēnā" sāksies plkst. 19.30. Spēli tiešraidē translēs kanālā LTV7 un Go3 Sport.
Pirms pēdējās kārtas Latvijas komanda ar divām uzvarām F grupā ieņem trešo vietu ar labām izredzēm turpināt cīņu par ceļazīmi uz finālturnīru, savukārt austrieši ar vienu uzvaru ir ceturtajā vietā, un cīņas turpināšanai viņiem nepieciešama uzvara vismaz ar 20 punktu pārsvaru.
F grupā pirmo vietu ar piecām uzvarām piecās spēlēs nodrošinājusi Polija, pa divām uzvarām ir Nīderlandei un Latvijai, bet Austrija guvusi vienu uzvaru. Piektdien Latvijas izlase galvenā trenera Jāņa Gailīša debijā oficiālās spēlēs viesos ar 72:69 uzvarēja Nīderlandi.
Pirmajās 2027. gada PK kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 89:68 pārspēja Austriju, bet februāra izskaņā savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84. Marta sākumā Latvija ar 72:92 zaudēja Polijas valstsvienībai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.
Latvijas basketbola izlase sastāvu spēlei pret Austriju nav mainījusi. Tas nozīmē, ka pieteikti spēlei netiks Ričards Aizpurs, Gunārs Grīnvalds, Kristians Feierbergs un Krišs Helmanis. Austrijas izlasei šajā logā jāiztiek bez labākajiem spēlētājiem - iztrūkst gan vienīgā NBA spēlētāja, gan līderu pirmajā abu savstarpējā spēlē.
Trīs labākās F grupas komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā tiksies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku, un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Latvijas izlases sastāvs pret Austriju:
Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Rolands Šmits (bez kluba), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Klāvs Čavars (bez kluba), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mārtiņš Laksa ("Krosno", Polija), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Toms Skuja (bez kluba), Kristaps Ķilps (Toruņas "Twarde Pierniki", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija), Artūrs Žagars (bez kluba), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija).
Austrijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Erols Erseks (Heidelbergas "MLP Academics", Vācija), Daniels Frīdrihs, Miro Zaps (abi - Gmundenes "Swans", Austrija), Niko Železniks (Klosterneiburgas "Dukes", Austrija), Timo Lanmillers ("Rasta Vechta", Vācija), Florians Kepels, Edi Patekars (abi - Obervartas "Gunners", Austrija), Daniels Grgičs (Kapfenbergas "Bulls", Austrija), Nordins Kapičs (Dienvidkarolīnas Universitāte, NCAA), Finns Šots (Jūtas Universitāte, NCAA), Ēriks Dīcs (Traiskirhenes "Lions", Austrija), Elvīrs Jakupovičs, Starlins Inoa Gils (Velsas "Flyers", Austrija).